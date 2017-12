Brytyjczycy robią ranking „neutralnych płciowo” imion. Muzułmanie w tym kraju nie mają takiego problemu

Brytyjski portal dla rodziców BabyCentre zrobił listę „neutralnych płciowo” imion, które rodzice nadają swoim dzieciom aby te nie miały w przyszłości problemów z samodzielnym wyborem własnej „tożsamości płciowej”. Imiona te są nadawane zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom.

Na liście imion nadawanych dziś przez Brytyjczyków dzieciom ze świecą szukać takich jak John, Ronald czy Richard dla chłopców lub Mary, Margaret czy Florence dla dziewcząt. Z tradycyjnych angielskich imion przetrwały jedynie te, które noszą członkowie rodziny królewskiej, jak np. William czy Elizabeth. Jednak najsilniejszym trendem jest obecnie nadawanie dzieciom imion „neutralnych płciowo”.

Chodzi o to, aby w przyszłości te dzieci nie były w żaden sposób ograniczane w samodzielnym wyborze identyfikacji płciowej. W Wielkiej Brytanii co miesiąc prowadzone przez narodową służbę zdrowia NHS poradnie psychologiczne wydają kilkadziesiąt zaświadczeń o potrzebie zmiany tożsamości płciowej zgłaszających się do nich młodych ludzi, co daje im podstawę do ubiegania się o refundowaną przez państwo zmianę płci.

Lista najpopularniejszych „neutralnych płciowo” brytyjskich imion przedstawia się następująco:

Riley

Frankie

Harley

Blake

Quinn

Rowan

River

Sai

Marley

Bailey

Brooklyn

Taylor

Morgan

Bean

Hadley

Lee

Casey

Robin

Raven

Teddie

Problemów tego rodzaju nie mają jednak mieszkające w Wielkiej Brytanii rodziny muzułmańskie, nadające swoim dzieciom tradycyjne imiona. Z tego też powodu najpopularniejszym na Wyspach imieniem nadawanym chłopcom pozostaje Muhammed.

