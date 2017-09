Burza po naszym materiale. Brudziński o Cejrowskim: „Bełta mu się w głowie od nadmiaru Yerba Mate” [VIDEO]

Nasz materiał video, na którym znany podróżnik Wojciech Cejrowski rozmawia z niemieckim dziennikarzem, wywołuje sporo emocji. Do kontrowersyjnych słów Cejrowskiego odniósł się wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński (PiS).

Kilka miesięcy temu na warszawskich targach książki na Stadionie Narodowym Wojciech Cejrowski wdał się w dyzkusję z niemieckim dziennikarzem.

Podczas rozmowy podróżnik mówił do Niemca, że jego państwo powinno oddać wszystko co zostało zrabowane z Polski podczas II wojny światowej, a także, że Niemcy powinny zapłacić naszemu państwu reparacje wojenne za swoje morderstwa i zniszczenia.

Cejrowski wypowiedział także kontrowersyjny pogląd, który wzbudził żywą dyskusje w sieci i wśród niektórych polityków.

Ja na przykład proszę pana, wbrew temu co pan pewnie sobie teraz myśli, natychmiast oddałbym Szczecin Niemcom. Bo szczecin nie jest polskim miastem. Jak pan się przespaceruje po cmentarzu w Szczecinie to tam są same niemieckie groby, milion niemieckich grobów. Szczecin trzeba oddać z powrotem Niemcom, ale wy zapłaćcie kontrybucje za drugą wojnę światową do Polski – powiedział Cejrowski.

Nagranie całej dziewięciominutowej wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego poniżej.

Słowa podróżnika licznie cytowały media. Odniósł się takze do nich poseł ze Szczecina, wicemarszałek obecnego Sejmu, Joachim Brudziński.

W POLSKIM Szczecinie oglądam w koncert z POLSKIEGO Opola, ale niestety są w Polsce ludzie którym bełta się w głowie od nadmiaru Yerba Mat – napisał na Twitterze Brudziński.

Także wśród internautów pojawiło się wiele krytycznych opinii na temat oddawania Szczecina Niemcom. Jeżeli będziemy kwestionować obecne granice Polski i głosić pogląd, że Szczecin czy Wrocław to niemieckie miasta i powinny wrócić do Niemiec, to sami prosimy się o zabranie nam tzw. ziem odzyskanych. Niestety nam naszych ziem wschodnich nikt nie odda.