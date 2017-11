Były współpracownik Clinton pisze o uczestnikach Marszu Niepodległości. Jego skandaliczne słowa wywołały burzę

Jesse Lehrich, były rzecznik ds. zagranicznych Hilary Clinton, skomentował odbywający się w Warszawie Marsz Niepodległości. Na swoim koncie na Twitterze określił uczestników jako…nazistów. Wpis wywołał oburzenie.

11 listopada ulicami stolicy przeszedł Marsz Niepodległości, który często jest określany jako jeden z największych patriotycznych marszów w Europie. Do obchodów coraz częściej i chętniej dołączają ludzie spoza Polski. Według danych policji w ostatnim marszu uczestniczyło ok. 60 tysięcy osób.

Całe przedsięwzięcie odbiło się szerokim echem w mediach zagranicznych, które prześcigały się w krzywdzących określeniach takich jak ‚ultra nacjonaliści’ czy ‚faszyści’. O krok dalej poszedł jeden z byłych współpracowników Hilary Clinton, Jesse Lehrich.

60 tysięcy nazistów maszerowało dzisiaj w Warszawie – napisał na Twitterze dołączając przy tym link do artykułu Wall Street Journal opisującego marsz. Na poparcie swojego twierdzenia wypisał hasła jakie pojawiały się na transparentach. Między innymi ‚Czysta Krew’ , ‚Europa będzie biała’, ‚Módlmy się o Islamski Holokaust’.

Na skandaliczny wpis zareagowała Beata Biel, odpowiadająca za projekt Konkret24 tworzony przez grupy TVN.

To zwykli ludzie, którzy świętowali Polski Dzień Niepodległości. Nawet jeśli większość maszerujących wyznaje nacjonalistyczne, czy nawet ksenofobiczne poglądy, co samo w sobie jest straszne, nie czyni ich to nazistami – przekonywała.

To nie pierwszy tego typu incydent. Zachodnia prasa coraz częściej używa nieadekwatnych i obraźliwych określeń w stosunku do postaw patriotycznych i konserwatywnych. Trudno powiedzieć czy jest to spowodowane ignorancją, niewiedzą czy może zwykłą niechęcią spowodowaną odmiennym światopoglądem dziennikarzy.

OMG. 60 thousand nazis??? I find the nazis and any other extreme movement sickening, but most of the people in the 60 thousand crowd, were none of those. Just ordinary people celebrating the Polish Independence Day.

— Beata Biel (@beatabiel) November 11, 2017