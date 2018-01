Chcesz dla mnie pracować? To szykuj się na cios. Tak burmistrz z Indonezji sprawdza przydatność do służby w policji [VIDEO]

Burmistrz Ahyar Abduh z miasta Matram w Indonezji ma oryginalną metodę sprawdzania nowo przyjętych na służbę policjantów. Każe im stanąć w rzędzie i każdego atakuje ciosem z półopbrotu.

Ahyar Abduh nie jest żadnym sadystą, a ekspertem sztuk walki. Wie doskonale, że odporność na ciosy i umiejętność radzenia sobie ze stresem tym spowodowanym to jedna z najważniejszych cech u policjanta. Dlatego za każdym razem funduje taki sprawdzian ludziom, którzy mają pilnować porządku w zarządzanym przez niego mieście.

Metoda najwyraźniej się sprawdza, bo przestępczość w Matram należy do jednych z najniższych w Indonezji. Co więcej, testowani w ten sposób policjanci uważają za duże wyróżnienie bycie kopniętym przez burmistrza. Ciekawe, jak na taki test zareagowali by nasi rodzimi stróże prawa?

