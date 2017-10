Chciał zrobić z dzieci terrorystów, więc pokazywał im nagrania z egzekucji. Zawiadomiły policję

Brytyjski farmaceuta skończył w więzieniu po tym jak próbował radykalizować dwoje uczniów szkoły podstawowej poprzez pokazywanie im nagrań z egzekucji amerykańskich żołnierzy.

Zameer Ghumra został skazany na 6 lat więzienia za rozpowszechnianie propagandy terrorystycznej kiedy to próbował zradykalizować i zwerbować na bojowników ISIS dwóch braci. Jak donosi „The Guardian” 38-latek uczył chłopców jak przetrwać atak bombowy i walczyć nożem.

Wiek dzieci nie został ujawniony. Jeden z chłopców zeznał w sądzie, że nie podobało mu się to co zobaczył. W odpowiedzi usłyszał od mężczyzny, że „jeśli się prawdziwie kocha Allaha to się to robi”. W sądzie zeznawała również matka chłopców. Ghumra miał powiedzieć jej synom, że „Kafirowie idą do piekła. Nawet jeśli są dobrymi ludźmi”.

Ghumra został aresztowany we wrześniu 2015 roku na lotnisku w Birmingham. Policja znalazła w komputerze oraz telefonie informacje i nagrania ze szkoleń posługiwania się nożem.

„Dzieci miały odwagę przedstawić nam dowody i dziękujemy im za to, że pomogły nam schwytać tego niebezpiecznego człowieka” – mówi prokurator Sue Hemming.

