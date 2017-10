Chciała sprzedać dziewictwo za iPhone’a 8. Dostała brutalną nauczkę [VIDEO 18+]

Brutalną nauczkę dostała chińska nastolatka, która wystawiła na aukcję swoje dziewictwo, aby zdobyć najnowszy gadżet i iPhone’a 8.

17-latka występująca pod imieniem Xiao Chen opublikowała na serwisie społecznościowym ogłoszenie, że jest gotowa przespać się po raz pierwszy z mężczyzną, który podaruje jej iPhone’a 8. Wartość takiego smartfona to około 10 tys. złotych.

Xiao Chen nie wiedziała jednak, że jej ogłoszenie zauważy znana w Chinach vlogerka, Nana. Ta postanowiła dać nastolatce brutalną nauczkę.

Xiao Chen została zaproszona do lokalu, na którego zapleczu młode dziewczęta często prostytuują się z bogatymi sponsorami. Cała akcja była z ukrycia filmowana. Po chwili pojawił się chłopak z iPhonem 8.

Nastolatka była przekonana, że to klient z którym się umówiła, ale po chwili otworzyły się drzwi i do pomieszczenia weszło dwóch kolejnych mężczyzn, w tym, jeden z kamerą. Wtedy do akcji wkroczyła też Nana, wyzywając nastolatkę i tłumacząc, dlaczego jej zachowanie sprowokowało ją do zrobienia tak brutalnego pranku.

