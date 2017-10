Chmury znad Niemiec zepsują dziś pogodę nad Polską. Zobacz, gdzie będzie słonecznie, a gdzie przyleje

W wyniku nadchodzących z zachodu chmur Polska podzieli się dziś na dwie strefy. W jednej będzie wciąż ładnie i słonecznie, w drugiej spodziewany jest deszcz i porywisty wiatr.

W poniedziałek na wybrzeżu, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na zachodzie Kujaw i na Dolnym Śląsku przed południem zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże; po południu od zachodu wzrost zachmurzenia do całkowitego i opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski bezchmurnie, a rano na południu i w centrum kraju lokalnie, w rejonach występowania mgieł, zachmurzenie całkowite.

Rano w Małopolsce, na Podkarpaciu i południowym Mazowszu, w dolinach rzecznych i kotlinach górskich, miejscami mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 14 st. C na krańcach północno-wschodnich do 19 – 20 st. C na południowym zachodzie; w rejonach podgórskich od 14 do 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, z kierunków południowych. Na zachodzie Polski porywy wiatru do 55 km/h, a na Pomorzu, wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim do 65 km/h.

🔴 Teraz jeszcze w całej Polsce pogodnie, ale u zachodnich sąsiadów już widać chmury frontu, który idzie do nas #pogoda pic.twitter.com/eXVviJbcT2 — Tomasz Wasilewski (@WasilewskiTomek) 2 października 2017

W nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie Podkarpacia i południowym wschodzie Lubelszczyzny bezchmurnie, dopiero nad ranem wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Na obszarze od Dolnego Śląska przez Ziemię Lubuską, Wielkopolskę i zachodnie Kujawy, po Pomorze i wybrzeże zachmurzenie całkowite i okresami opady deszczu.

Na pozostałym obszarze Polski początkowo bezchmurnie, ale od zachodu wzrost zachmurzenia do całkowitego i opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Najwięcej opadów od Warmii i Mazur, przez centrum kraju, po Śląsk i Opolszczyznę. Na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna: we wschodniej połowie kraju od 6 do 10 st. C, w zachodniej – od 10 do 12 st. C; w rejonach podgórskich od 4 do 8 st. C.

Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h. Wiatr południowy i południowo-zachodni, jedynie na krańcach wschodnich początkowo południowo-wschodni.

We wtorek w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i okresami opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu Górnego Śląska i Małopolski suma opadów do 15 mm. W północno-zachodniej połowie Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 12 do 16 st. C, niższa na krańcach północno-wschodnich i w rejonach podgórskich – od 10 do 12 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni, od zachodu skręcający na zachodni. Porywy wiatru: na wybrzeżu do 60 km/h, a wysoko w Karpatach początkowo do 80 km/h.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie początkowo małe, później wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, południowy. We wtorek zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. (PAP)

