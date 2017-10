Chwile grozy na lotnisku. Czekający na samolot pasażerowie nagle zobaczyli ogień pod jego kadłubem [VIDEO]

Samolot stanął w płomieniach. Pasażerowie na lotnisku patrzyli z przerażeniem, gdy tuż obok samolotu amerykańskiego przewoźnika American Airlines wybuchł pożar.

Okazało się, że na lotnisku międzynarodowym w Hongkongu, w pobliżu samolotu, który miał lecieć do Los Angeles, zapalił się samochód ze sprzętem załadowczym.

Boeing 777 był blisko terminalu krótko po godzinie 17:00 czasu lokalnego, kiedy ogień zaczął rozprzestrzeniać się po lewej stronie samolotu.

Pożar został zgaszony przez strażaków, pasażerowie oglądali dramat z bezpiecznie z budynku terminala.

Rzecznik amerykańskiego lotnictwa powiedział:

-„Zewnętrzny sprzęt załadunkowy miał problemy mechaniczne i staną w płomieniach, przygotowując się do załadunku ładunku do ładowni linii lotniczej American Airlines 192 z Hongkongu (HKG) do Los Angeles (LAX).”

-„W wyniku tego paleta na urządzeniach załadunkowych zawierających towary inne niż niebezpieczne również wybuchła”

-„Żaden pasażer lub załoga nie byli na pokładzie i dzięki temu nie było tam rannych”

-„Operator załadunku został ranny, od razu zajęły się nim służby ratunkowe, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.” – dodał rzecznik.

More photos on the incident at Hong Kong airport today. Luckily cargo not loaded. pic.twitter.com/dUegiDe2TG — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) October 9, 2017

metro.co.uk/ Wolność24

