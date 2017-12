Ci ludzie decydują o wyniku wyborów. Poziom niekompetencji poraża. Nie zgadniecie, jak wielu ludzi nie rozumie rozkładów jazdy, ulotek i recept

Najnowsze badania pokazują tragiczny obraz poziomu inteligencji większości ludzi. Około połowa Polaków nie jest w stanie poprawnie odczytać ulotek, rozkładów jazdy czy recept. Obrazu nędzy i rozpaczy dopełnia brak umiejętności czytania dłuższych tekstów – polegli na nich nawet magistrzy, którzy przez studia przeszli bez przeczytania żadnej książki.

Poziom wiedzy na studiach wyższych dobrze obrazuje przytaczana, przez dr Jasińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, anegdota. Prowadzę zajęcia ze studentami pierwszego roku. Wielu z tych, którzy przychodzą na zajęcia nie potrafi dodawać ułamków. To nie jest żart. Nie potrafią też wypowiadać złożonych zdań – opowiadał.

Zobacz też: Obiektywizm nie zależy od kraju pochodzenia wydawcy. Najnowsze badania na temat polskich dzienników

Lekarze przytaczają z kolei informacje o tym, że wielu pacjentów nie rozumie recept. Nie chodzi o same leki, bo to może nie byłoby tak zdumiewające, ale mówimy tu np. o nierozumieniu sformułowania „skutki uboczne”. „Dwa razy dziennie, może boleć brzuch” – o tego typu dopiskach opowiadają absolwenci studiów medycznych.

Według najnowszych badań ponad połowa Polaków nie umie prawidłowo odczytać rozkładu jazdy. Ponad 40 procent ma natomiast problem ze zrozumieniem prognozy pogody prezentowanej na mapach. Zaś aż 75 procent osób nie było w stanie wskazać zależności i różnic między dwoma wykresami.

Część naukowców uważa jednak, że nie ma w tym nic złego. Ich zdaniem kiedyś jedynie kilka procent osób miało wyższe wykształcenie, a obecnie jest to blisko 40 procent. Związek między tą tendencją jest jasny – masowość studiów doprowadziła do obniżenia ich jakości, co pokazują powyższe dane.

Czytaj więcej: Pokolenie idiotów z ogromnym wpływem na wynik wyborów. Odpowiadali na pytania o socjalizm, komunizm i wolność słowa [SONDAŻ]

Źródło: natemat.pl/nczas.com