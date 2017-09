Co najmniej 50 osób zginęło w zamachu na południu kraju. Do ataku terrorystycznego przyznało się Państwo Islamskie

Co najmniej 50 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych w czwartkowych atakach zamachowców samobójców w pobliżu miasta An-Nasirija na południu Iraku – poinformowała lokalna policja. Do ataków przyznało się Państwo Islamskie (IS).

Bilans ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć, gdyż wielu rannych jest w ciężkim stanie – podała agencja Reutera, powołując się na Dżasima al-Chalidiego, dyrektora departamentu zdrowia w An-Nasirii.

Według irackiej policji jeden z zamachowców zdetonował ładunek wybuchowy w restauracji na południowy zachód od miasta. Trzech lub czterech terrorystów otworzyło ogień do ludzi znajdujących się w środku lokalu. Zamachowcy zaatakowali również posterunek policji.

Wśród ofiar śmiertelnych jest czterech obywateli Iranu – poinformowały lokalne służby medyczne.

Do zamachów przyznało się Państwo Islamskie. Związana z dżihadystami agencja Amak podała, że w atakach przeprowadzonych przez bojowników IS zginęły „dziesiątki szyitów”.

Jak zaznaczyła agencja Reutera, zamachy na południu Iraku, w regionie bogatym w ropę naftową, należą do rzadkości w porównaniu z innymi częściami kraju.

Położona nad Eufratem An-Nasirija zamieszkana jest głównie przez szyitów. W 2003 roku w ataku samobójczym na posterunek włoskiej żandarmerii w tym mieście zginęło 28 osób, w tym 19 Włochów.

