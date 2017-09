Co tam się stało? Staranowane auto wjeżdża w pieszego. Ten znika za ekranem akustycznym, by po chwili spokojnie przejść przez ulicę [VIDEO]

Kamery wszystko nagrały, ale tak naprawdę wciąż nie wiadomo, co tam się wydarzyło.

Na nagraniu widać, jak czarny Nissan zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych na ulicy Podkarpackiej w Krośnie. Po chwili w jego tył uderza rozpędzone srebrne auto. Siła jest tak duża, że Nissan spada na chodnik, gdzie na zmianę świateł czeka młody człowiek w kapturze. Na video widać, jak dosłownie uginają się pod nim nogi, gdy uderza w niego staranowane auto.

Jednak to, co dzieje się później, pozostaje zagadką. Przechodzień znika za ekranem akustycznym, by za chwilę jak gdyby nigdy nic przejść przez Podkarpacką na drugą stronę, zupełnie nie zwracając uwagi na rozbite auta, które niemal nie pozbawiły go życia.

