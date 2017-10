Co tam się stało? W Szwajcarii doszło do sytuacji niczym z horroru. 17-latek w morderczym szale rzucał się na przechodniów z siekierą w ręku

We Flums w Szwajcarii doszło do sytuacji niczym z horroru. Młody mężczyzna rzucił się na przechodniów z siekierą, a następnie próbował uciec samochodem. Policja uspokaja, że to wydarzenie nie miało znamion ataku terrorystycznego.

Jak czytamy w Daily Mail do ataku doszło w niedzielę wieczorem. Młody człowiek wyposażony w siekierą w morderczym szale rzucił się na przechodniów nieopodal budynku miejscowej poczty.

Nastolatek zranił kilka osób a następnie ukradł samochód z pobliskiego parkingu i próbował uciec z miejsca ataku. Natychmiast za nim ruszyła policja .

Napastnika udało się złapać, bo ten zderzył się z rowerzystą. Nastolatek uciekł z samochodu i w panice wbiegł na stację benzynową, tam również zaatakował kolejne osoby.

Policja otworzyła ogień. Rannego nastolatka zatrzymano.

Nie miał nad sobą kontroli – powiedział rzecznik lokalnej policji Bruno Metzger. Podkreślił, że sytuacja jest opanowana.

Według relacji świadków, pierwszym celem 17-latka była rodzina z małym dzieckiem. Napastnik na początku rzucił się na mężczyznę, a potem kilka razy uderzył jego żonę.

Nie wiadomo, ilu jest poszkodowanych, ani w jakim są stanie. Niewiele wiadomo także o samym napastniku. Policja podaje tylko, że to Łotysz mieszkający we Flums.

Policja podkreśla, że motywy tego niebezpiecznego człowieka dalej nie są znane. Wiadomo tylko, że atak nie miał podłoża terrorystycznego.

