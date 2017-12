Coraz ściślejsza blokada Korei Północnej. Kolejny tankowiec podejrzany o dostawy ropy dla reżimu Kim Dzong Una zatrzymany

Korea Południowa zajęła drugi tankowiec z flagą Panamy, o nazwie KOTI w związku z podejrzeniem, że dokonał nielegalnego przeładunku produktów ropopochodnych na statek należący do Korei Płn. – poinformowała dziś południowokoreańska agencja Yonhap. Najprawdopodobniej miał on dostarczyć ropę do Pjongjangu, naruszając tym samym międzynarodowe sankcje.

Tankowiec KOTI od 21 grudnia cumuje w porcie między miastami Pjongtek i Dangdzin na zachodzie kraju. Według firmy VesselFinder umożliwiającej śledzenie tras statków KOTI zawinął tam już dwa dni wcześniej.

Statek ma zakaz opuszczania portu do czasu zakończenia śledztwa przez południowokoreański wywiad i służby celne – przekazała Yonhap, powołując się na władze portowe.

MSZ w Selu potwierdziło, że śledztwo jest prowadzone, ale odmówiło podania szczegółów.

Czytaj także: Palikot w końcu to zrobił. Decyzja, na którą czekały miliony Polaków

Na razie nie wiadomo, kiedy ani gdzie KOTI miał dokonać nielegalnego przeładunku. Większość załogi tego zbiornikowca pochodzi z Chin i Birmy.

Przypomnijmy, że w piątek nieujawniony z nazwiska przedstawiciel MSZ w Seulu poinformował, że Korea Płd. zajęła pływający pod banderą Hongkongu tankowiec Lighthouse Winmore podejrzany o transportowanie produktów naftowych dla Korei Północnej wbrew sankcjom międzynarodowym.

Statek ten miał pod koniec października przekazać na wodach międzynarodowych rafinowane produkty naftowe północnokoreańskiej jednostce.

Rada Bezpieczeństwa ONZ w czwartek wydała zakaz przyjmowania w portach całego świata czterech statków północnokoreańskich, które – jak się podejrzewa – zajmowały się transportem towarów objętych embargiem ONZ.

Zobacz także: Koniec zabawy. Po wielkiej wygranej na loterii zaprosił kumpli na wycieczkę dookoła świata i przespał się ze 150 kobietami. Teraz postanowił się ustatkować [VIDEO]

W 2017 roku RB ONZ przyjęła łącznie trzy pakiety sankcji wobec KRLD – objęły one: zakaz importu stali i węgla z KRLD oraz zakaz prowadzenia połowów przez statki północnokoreańskie na wodach międzynarodowych, a do tego zakaz importu tekstyliów oraz wprowadzenie ograniczeń w dostawach ropy naftowej dla Korei Płn.; ograniczenie docelowo o 75 proc. dostaw ropy naftowej i produktów pochodnych do tego kraju oraz odesłanie zatrudnionych za granicą północnokoreańskich pracowników. (PAP)

Zobacz też: Szokujący wypadek na lotnisku. Kobieta na wózku spadła z ruchomych schodów. Liniom lotniczym grozi potężne odszkodowanie [VIDEO]

Czytaj też: Koniec zabawy. Po wielkiej wygranej na loterii zaprosił kumpli na wycieczkę dookoła świata i przespał się ze 150 kobietami. Teraz postanowił się ustatkować [VIDEO]



Czytaj też: Lawina oskarżeń po tragicznym wypadku w Tryńczy. „Porwanie, narkotyki, alkohol”. Znajomy broni mężczyzn którzy wzięli nastolatki na zakończoną utonięciem przejażdżkę

Czytaj też: Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku w Tryńczy. Jak wyglądały ostatnie chwile życia zaginionych nastolatek?