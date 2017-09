Czeka nas kolejna fala migracji? Młodzi obywatele państw z południa Europy nie widzą przyszłości w swoich krajach

Tylko jedna trzecia młodych Włochów wierzy w możliwość znalezienia dobrej pracy w swoim kraju. 65 proc. młodzieży deklaruje gotowość wyjazdu za granicę – to rezultaty sondażu, przedstawione na stronie internetowej dziennika „La Repubblica”. Podobnie sytuacja wygląda w Gracji i Hiszpanii.



Spośród dwóch trzecich Włochów, którzy są gotowi wyjechać do pracy za granicę, zdecydowana większość (80 proc.) zastrzega zarazem, że zrobi to wyłącznie w przypadku atrakcyjnej i dającej gwarancje oferty zatrudnienia. Połowa mówi jednocześnie, że wróci do kraju, jeśli otrzyma ciekawą propozycję.

Najwięcej młodych ludzi (41 proc.) myśli o pracy w Wielkiej Brytanii oraz w Szwajcarii (37 proc.) – wynika z sondażu internetowej platformy rekrutacyjnej InfoJobs. Kolejne preferowane kraje to Niemcy i Hiszpania, USA, Kanada i Australia oraz Japonia. Szacuje się, że do pracy w Wielkiej Brytanii wyjechało w ostatnich latach około pół miliona Włochów.

Do wyjazdu za pracą skłaniają młodzież nie tylko kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia i niskie zarobki, ale także niewielkie – jak przyznało 40 proc. ankietowanych – możliwości rozwoju zawodowego.

Bezrobocie wśród młodzieży we Włoszech wynosi około 35 procent.

Włochy nie są jednym krajem z południa Europy, gdzie sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna. Jeszcze gorzej niż na Półwyspie Apenińskim jest w Gracji i Hiszpanii. Młodzi ludzie również z tych krajów często decydują się na szukanie zatrudnienia na obczyźnie.

Z majowych danych Eurostatu wynika, że w Grecji, Hiszpanii czy Włoszech występuje obecnie największe bezrobocie w całej Unii Europejskiej, odpowiednio 22,5 proc., 17,7 proc. i 11,3 proc. Właśnie z tych kierunków moglibyśmy przyciągnąć kadry do dynamicznie rozwijającej się w naszym kraju branży BPO, która cały czas potrzebuje tysięcy nowych pracowników – mówił dla money.pl w odniesieniu do zapełniania polskiego rynku pracy Andrzej Kubisiak z Work Service.

Źródło: PAP, money.pl