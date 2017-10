Czy kosmici próbują się z nami porozumieć? Pulsary jako system GPS i kosmiczna sieć internetowa. Naukowcy coraz mocniej zgłębiają tę hipotezę [VIDEO]

Pulsary – układy wirujących wokół siebie gwiazd neutronowych z wielką precyzją wysyłają w kosmos promienie elektromagnetyczne. Naukowcy zastanawiają się, czy jest to zjawisko wyłącznie naturalne, czy też steruje też nim jakaś potężna cywilizacja pozaziemska.

Pulsary nazywane są kosmicznymi zegarami, gdyż co milisekundy z bardzo precyzyjną częstotliwością wysyłają w przestrzeń promienie elektromagnetyczne. Pierwsze takie układy gwiazd neutronowych odkryto w 1967 roku.

Wtedy też pojawiła się hipoteza, iż wysyłane w regularnych odstępach impulsy elektromagnetyczne nie są dziełem przypadku, ale sterowanym procesem. Odkryte impulsy nazwano nawet Little Green Men (Mały Zielony Ludzik – tłum. red.)

Teraz naukowcy zaczynają powracać do tej odrzuconej lata temu hipotezy. Rozważania na ten temat pojawiły się International Journal of Astrobiology.

Układy wirujących gwiazd neutronowych i impulsy, które wysyłają mogą służyć do potrzeb nawigacji w kosmosie. Amerykańska NASA sprawdza teraz, czy zjawisko to może być wykorzystane w nawigacji po Układzie Słonecznych.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wyposażona jest w instrumenty wychwytujące i określające czas pojawiania się promieniowania rentgenowskiego, które emitują pulsary.

To mogłoby zostać wykorzystane do zbudowania kosmicznego systemu GPS – analogicznego do tego jakim posługują się kierowcy na całym świecie.

Według szalonej hipotezy naukowców, niektóre pulsary, a przez 50 lat doliczono się ich już blisko dwóch tysięcy, mogły by być „satelitami” wysyłającymi sygnały GPS.

Wysłana w przestrzeń sonda Pionier 10, która opuściła Układ Słoneczny i leci w nieskończony kosmos zawiera wiele informacji, dla potencjalnych kosmitów. Pokazuje również pozycję naszego Słońca, dla której punktem odniesienia jest układ 14 pulsarów.

Sygnały wysyłane przez najszybciej rotujące pulsary pozwoliłby określić naszą pozycję z niewiarygodną jak na kosmiczną skalę precyzją stu metrów.

Profesor Clément Vidal, z belgijskiego Uniwersytetu Vrije w Brukseli twierdzi, że kosmici mogą też koordynować swoje przedsięwzięcia w kosmosie i lokalizować wydarzenia właśnie dzięki niezwykle precyzyjnym zegarom kosmicznym jakimi są pulsary.

Inna teza głosi, iż pulsary służą do międzygalaktycznego porozumiewania się. Wielu naukowców, pasjonatów i zwolenników tezy o kosmitach próbuje „rozszyfrować” impulsy elektromagnetyczne i odkryć zawarte w nich informacje.

Pulsary były by czymś na kształt stacji radiowych, czy wręcz tworzyły kosmiczną sieć internetową.

Profesor Vidal nie wyklucza też, że pozaziemska cywilizacja może tez przesyłać naszej, czy jakiejkolwiek innej, komunikaty.

Cywilizacja, która by miała wysyłać w kosmos dane za pomocą pulsarów musiałaby być nieskończenie bardziej zaawansowana technologicznie niż nasza.

Jednak taka kosmiczna sieć GPS i internetowa, jaką mogłyby tworzyć układy pulsarów jest teoretycznie całkowicie możliwa i dopuszczalna.

