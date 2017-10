Czy w Hiszpanii dojdzie do wojny domowej? Szokujące nagrania ujawniają skalę konfliktu i nienawiści [VIDEO]

Nie słabnie napięcie w Katalonii po niedzielnym referendum, w którym zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za ogłoszeniem niepodległości regionu. Niechęć Katalończyków wobec Hiszpanów wzmagana jest przez niezwykłą brutalność policji przysłanej do spacyfikowania prowincji.

Referendum w Katalonii ujawniło podziały nie tylko polityczne, gospodarcze, czy kulturowe, ale wręcz osobiste. Po brutalnym spacyfikowaniu Katalończyków przez nasłaną z Madrytu policję, w której rannych zostało ponad 900 osób, mieszkańcy dalej protestują, a na ulicach dochodzi do starć pomiędzy frakcjami lojalistów i separatystów.

We wtorkowych wiecach i protestach brało udział blisko 1 mln mieszkańców Katalonii. Do protestu przyłączyło się 40 organizacji związkowych, politycznych.

Wielokrotnie dochodziło do spięć pomiędzy katalońskimi policjantami, a ich odpowiednikami z Madrytu. Hiszpańscy policjanci zaatakowali nawet strażaków, którzy brali udział w protestach, a w niedzielę ochraniali lokale wyborcze.

Zobacz też: Brutalne zadymy na ulicach Barcelony. Tak walczą ze sobą młodzi zwolennicy i przeciwnicy niepodległości Katalonii [VIDEO]

Niektóre protesty służyły uprzykrzaniu życia funkcjonariuszom hiszpańskiej policji oraz Gwardii Cywilnej skierowanym do Katalonii przez rząd Mariano Rajoya. Byli oni nękani nocą głośnymi protestami okolicznej społeczności.

Do zajść doszło m.in. pod dwoma hotelami w Barcelonie, a także w pobliskich miejscowościach: Maresme, Pineda de Mar oraz w Calleli. W tej ostatniej konieczna była ewakuacja ponad 500 funkcjonariuszy z kilku lokalnych hoteli. Protestujący pod placówkami turystycznymi wznosili wrogie okrzyki, żądając opuszczenia ich miejscowości przez hiszpańskie służby porządkowe.

Premier Mariano Rajoy wezwał wysłanych przez Madryt funkcjonariuszy do pozostania w hotelach, zaś wicepremier Soraya Saenz de Santamaria zagroziła wyciągnięciem konsekwencji wobec autorów „mafijnych praktyk”.

Tymczasem na jaw wychodzą kolejne nagrania ujawniające niezwykłą brutalność żandarmów Guardia Civil, przysłanych przez rząd z Madrytu. Na jednym z nich widać jak funkcjonariusze w samochodach urządzają sobie wręcz polowanie na Katalończyków.

Zobacz też: Premier Katalonii atakuje króla Hiszpanii, ale boi się pożaru, który rozniecił. „Katalonia chce nadal przyczyniać się do rozwoju państwa hiszpańskiego”

Spanish military police try to kill two Catalonians in Sant Carles de la Rapita #HelpCatalonia pic.twitter.com/8erzAPVPYM

— Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 4 października 2017