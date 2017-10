Czyżby tym razem prognozy miały się spełnić i czeka nas zima stulecia? Zima już zaatakowała na Bałkanach, Ukrainie, w Rosji, USA i Gruzji

W Bułgarii ponad 30 cm śniegu, powalone drzewa i zamknięte przełęcze górskie, a w miastach obfity deszcz i niskie temperatury. W USA tysiące mieszkańców odciętych od świata. W rosyjskim Omsku nigdy lat o tej porze roku nie było tak zimno.

W Bułgarii, na drogach, prowadzących w kierunku gór Stara Płanina, dzielących kraj na część północną i południową, panują prawdziwe zimowe warunki, które utrudniają ruch.

Dwie z najbardziej wykorzystywanych przełęczy – Petrochan oraz Trojan–Karnare są zamknięte od ponad doby. Pracę ekip, próbujących oczyścić drogi, utrudnia świeży śnieg, który padał w nocy oraz powalone drzewa.

Śnieg spadł również w wyżej położonych dzielnicach bułgarskiej stolicy. Na północy kraju w regionach miast Łowecz i Montana silne opady deszczu utrudniają jazdę na drogach. W sobotę zanotowano tam opady, które wyniosły ponad 65 litrów na metr kwadratowy.

Zima zaatakowała też wyjątkowo wcześnie Stany Zjednoczone. W stanie Montana tysiące mieszkańców jest już odciętych od świata.

Lokalne media, podają, iż zaspy mają nawet do 2,5 metra wysokości. Do wielu miejscowości nie dociera prąd, a drzewa pod ciężarem śniegu lamią się jak zapałki.

W Havre w stanie Montana spadło prawie 40 centymetrów śniegu, a zaspy śnieżne mają ponad 1,5 metra.

Meteorolodzy podają, że w tym regionie USA to rekordowe opady, a tyle śniegu w tak krótkim czasie nie spadło tam od 1898 roku. Sypie też w stanach Idaho, Wyoming i Kolorado.

Śnieg pada także ma Ukrainie i w południowej Rosji, W Omsku o tej porze jesieni jeszcze nigdy nie było tak zimno. W ponad 100-letniej historii pomiarów. najniższą temperaturę zanotowano w 1955 roku. Wynosiła zaledwie minus 4,5 stopnia Celsjusza. Teraz odnotowano aż minut 6,2 stopnia.

Pada ma północy Gruzji i Kazachstanu. Od kilku dni średnia temperatura jest tam niższa od normy o tej porze roku nawet o 10 stopni. Stolica Kazachstanu – Astana znalazła się pod śniegiem.

