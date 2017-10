Dawid wypowiedział wojnę Goliatowi. Poseł Rzepecki chce usunięcia z PiS samego prezesa

Wyrachowany czy naiwny? Łukasz Rzepecki chce pozbawić Jarosława Kaczyńskiego prezesury PiS.

Zawieszony poseł PiS zdecydowanie powiedział: „Jeżeli ja, realizując program PiS, jestem wyrzucany, to prezes PiS, nie realizując programu PiS, również powinien być wyrzucony”.

Rzepecki naraził się szefostwu partii już kilka razy z powodu odmiennego punktu widzenia niż jego partia.

Kilka dni temu jasno powiedział, co myśli o partyjnym koledze, pośle z Prawa i Sprawiedliwości Dominiku Tarczyńskim, oskarżonym przez Marcina Kierwińskiego z PO o lobbowanie na rzecz firmy „Airbus Helicopters”. Wniosek w tej sprawie przyjęła Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Rzepecki zagłosował za wnioskiem o uchylenie immunitetu Tarczyńskiemu. Potem zaapelował do Traczyńskiego o zrzeczenie się immunitetu: „Chciałbym zaapelować z tego miejsca do posła Dominika Tarczyńskiego o to, żeby zrzekł się immunitetu”.

Czytaj też: Zbuntował się przeciw własnej partii. Teraz został ukarany. Kaczyński szybko usadził niepokornego posła

Odpowiedź jego partii była bardzo szybka. Rzecznik PiS Beata Mazurek: – „Prezydium klubu PiS zarekomendowało wydalenie posła Rzepeckiego z klubu parlamentarnego PiS”.

Ostatecznie Rzepecki został zawieszony w prawach członka partii. Rzepecki chce się spotkać z prezesem Kaczyńskim, żeby spytać się, jakie są podstawy formalne i zarzuty merytoryczne, by został wyrzucony z PiS.

Rzepecki jednak już jest zdeterminowany iść na całość: „W dokumentach programowych PiS jest jasno zapisane, że PiS jest przeciw immunitetom formalnym. Też jestem przeciw immunitetom formalnym dla parlamentarzystów, jeśli nie mają one w związku z prowadzeniem działalności poselskiej. W związku z tym będę chciał dzisiaj porozmawiać z prezesem Kaczyńskim, bo jeżeli prezes Kaczyński nie realizuje swojego programu PiS, to uważam, że również powinien być wyrzucony. Tak jak ja. Jeżeli ja, realizując program PiS, jestem wyrzucany, to prezes PiS, nie realizując programu PiS, również powinien być wyrzucony. Przykro mi, że za realizowanie programu partii karą jest wyrzucenie z partii. Wtedy smutek jest. Ale i tak najważniejsi są dla mnie wyborcy” zdecydowanie powiedział poseł PiS Łukasz Rzepecki

Źródło: Super Express

