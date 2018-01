Dlaczego wyglądamy, tak jak wyglądamy? Genetycy znaleźli odpowiedź na odwieczne pytanie!

Okazuje się, że już pojedyncze geny mogą wpłynąć na istotne elementy, takie jak kąciki oczu czy czubek nosa, które nadają twarzy jej charakterystyczny wygląd. To wynik badania z użyciem danych genetycznych, nowoczesnych, trójwymiarowych skanerów i sztucznej inteligencji.

Dlaczego ktoś ma oczy po babci, a nos po ojcu – na takie pytania pomaga odpowiedzieć nowe badanie naukowców z Uniwersytetów w Oksfordzie i Surrey, opisane na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Badacze przeanalizowali 3 tys. twarzy osób z Wielkiej Brytanii i rejonu Azji Wschodniej, w tym bliźniąt.

Najpierw z użyciem trójwymiarowego skanera wykonali zdjęcia twarzy ochotników i zaznaczyli na nich 14 najważniejszych elementów, takich jak czubek nosa czy kąciki oczu.

Dane te przeanalizował następnie inteligentny program komputerowy, a wyniki badacze porównali z informacją genetyczną.

W ten sposób zidentyfikowali trzy warianty genetyczne związane z kształtem twarzy. Dwa z nich, wpływające na kształt profilu, dotyczyły tylko kobiet, a jeden – związany z kształtem rejonu otaczającego oczy – zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Geny te mają związek nie tylko z wyglądem. Jak tłumaczą badacze, np. jeden z nich bierze udział w biosyntezie sterydów, a drugi może uczestniczyć w rozwoju rzadkiej choroby zwanej mukolipidozą, której czasami towarzyszą właśnie zniekształcenia fizjonomii.

– Podobieństwo twarzy zwykle jest przekazywane w rodzinie i genetycznie identyczne bliźnięta wychowane razem czy osobno wykazują uderzające podobieństwo w wyglądzie, co sugeruje przytłaczającą genetyczną kontrolę cech twarzy – mówi sir Walter Bodmer z Uniwersytetu w Oksfordzie.

– To nowe badanie przybliża nas o krok do zrozumienia roli, jaką genetyka odgrywa w określaniu cech twarzy, które są tak ważnym elementem codziennych interakcji między ludźmi – dodaje badacz.

Naukowcy podkreślają przy okazji znaczenie najnowszych narzędzi informatycznych w tego rodzaju badaniach.

– To kolejny przykład na to, jak sztuczna inteligencja może przyczynić się do naukowych odkryć – zaznacza prof. Josef Kittler z Uniwersytetu w Surrey.

