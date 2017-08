Dom publiczny dla zoofilów. Obrzydliwy projekt powstaje w Kopenhadze

W październiku w Kopenhadze otwarty zostanie dom publiczny dla zoofilów. To pierwszy taki przypadek na Starym Kontynencie. Duńskie prawo zezwala na stosunki człowieka ze zwierzęciem. Zwierzęca prostytucja też jest dozwolona pod „warunkiem, że zwierzę nie cierpi”.

Zdaniem ministera Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Danii, Vlada Jorgensena seks ze zwierzętami to konstytucyjne prawo każdego obywatela.

Do zwierząt trzeba odnosić się z szacunkiem i troską, one posiadają prawo do szczególnej ochrony – twierdzi się w oświadczeniu ministra, którego tekst przytacza webcoolmag.

Dom publiczny dla zoofilów usytuowany będzie w samym centrum stolicy kraju. Będzie miał trzy piętra, korzystać będą mogli z jego usług również zagraniczni goście.

Selim Gorden, dyrektor tego ohydnego miejsca poinformował, że goście będą mogli korzystać z „usług” młodych psów. To na tych zwierzętach opierać będzie się działalność tego miejsca, ale będą też dostępne inne gatunki zwierząt, także egzotyczne.

Kilka organizacji broniących praw zwierząt połączyło się, żeby działać przeciwko otwarciu ohydnego miejsca.

Zwyrodnialcy stojący za obrzydliwym projektem bronią się przed krytyką tłumacząc, że ich inicjatywa obroni bezdomne psy przed napaścią zoofilów i nielegalnej prostytucji zwierząt.

Czynności seksualne ze zwierzętami w kopenhaskim zooparku erotycznym będzie kosztować od 70 do 150 euro.

Źródło: webcoolmag, wsedno24.pl