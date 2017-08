Dramatyczne relacje pasażerów wykolejonego pociągu. Trwa usuwanie skutków zderzenia na stacji Smętowo [VIDEO]

Na stacji Smętowo Graniczne trwa usuwanie skutków kolizji pociągów towarowego i osobowego. Rannych zostało 28 osób, uszkodzone są wagony, lokomotywa, dwa tory i dwa rozjazdy. Ruch na trasie odbywa się bez zakłóceń.

Na stacji Smętowo Graniczne (powiat starogardzki) w środę późnym wieczorem doszło do kolizji pociągów, towarowego i pasażerskiego. W zdarzeniu poszkodowanych zostało 28 osób. „Są lekko ranni” – podała rzecznik prasowy wojewody pomorskiego Małgorzata Sworobowicz. W nocy wznowiono ruch pociągów przez stacje Smętowo, na linii Tczew – Bydgoszcz.

Z nieustalonych przyczyn pociąg towarowy STK pomimo sygnału stój, zabraniającego wyjazdu z toru bocznego, wjechał na tor główny, którym prawidłowo jechał osobowy pociąg Pogoria relacji Gdynia Główna – Bielsko Biała/Zakopane. Podróżowało nim ok. 200 osób.

Rzecznik prasowy PKP PLK Mirosław Siemieniec poinformował w czwartek rano PAP, że obecnie na stacji w Smętowie działają dwa pociągi kolejowego ratownictwa technicznego. Pociągi przyjechały z Tczewa i z Bydgoszczy.

– Z miejsca zdarzenia zostały już zabrane wagony i lokomotywa pociągu towarowego oraz sześć wagonów pociągu pasażerskiego – powiedział. Dodał, że trwa przygotowanie do usunięcia pozostałych wagonów i lokomotywy składu osobowego, która jest zakopana w tłuczniu.

– Pracuje specjalny pociąg na wysokości dworca Smętowo – dodał. Wskutek zderzenia wykoleiło się siedem wagonów i lokomotywa z 11 wagonów pociągu osobowego.

Pytany o to, jak długo może potrwać usuwanie skutków kolizji, Siemieniec odpowiedział, że: tutaj priorytetem nie jest szybkość, chociaż ekipy starają się to robić tak szybko jak tylko jest to możliwe, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

Zaznaczył, że każdy z wagonów waży ok. 40 ton, lokomotywa ok. 80 ton. „Wagony muszą być stopniowo przesuwane, centymetr po centymetrze tak, aby znalazły się nad torami i później po torach są odprowadzane poza miejsce zdarzenia” – tłumaczył.

Zwrócił uwagę, że do naprawy jest też po 200 metrów dwóch torów oraz dwa rozjazdy. „Będziemy naprawiać to po odprowadzeniu wagonów” – dodał.

Rzecznik zapewnił, że pomimo trwających prac pociągi przez stację Smętowo kursują zgodnie z rozkładem jazdy. Powiedział, że na razie nie są szacowane straty spowodowane przez kolizję.

– Kwestia oszacowania strat w taborze będzie przeprowadzona przez przewoźnika, przez PKP Intercity, natomiast PKP PLK oszacują straty w zakresie uszkodzonych torów i rozjazdów– dodał. – Nikt z podróżnych oraz obsługi pociągu poważnie nie ucierpiał – podkreślił Siemieniec.

Pasażerowie po otrzymaniu pomocy mieli możliwość kontynuowania podróży. Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity poinformował, że „podróżni zostali przewiezieni autobusami do Bydgoszczy, gdzie zapewniono im ciepłe posiłki. Zastępczym składem pojechali w kierunku Bielska Białej”.

Uruchomiony został specjalny numer infolinii, pod którym rodziny mogą dowiedzieć się o swoich bliskich 58 302 32 32. Dodatkowo został uruchomiony numer 22 473 00 81, pod którym podróżni mogą dowiedzieć się o możliwości odzyskania bagażu i ubiegania się o odszkodowanie.

(PAP)