Dramatyczne sceny. Meksyk w ruinie. Liczba ofiar rośnie błyskawicznie. „To najgorszy kataklizm od 30 lat” [VIDEO]

Co najmniej do 248 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego trzęsienia ziemi w środkowym Meksyku, które według różnych źródeł miało magnitudę 7,1-7,4 – poinformowały w środę meksykańskie służby ratunkowe. Poprzedni bilans ofiar mówił o 149 zabitych.

Jak przekazał na Twitterze szef Obrony Cywilnej Luis Felipe Puente, w samym mieście Meksyk zginęło 117 osób (wcześniej mówiono o 49), w stanie Morelos na południe od stolicy było 55 ofiar śmiertelnych, co najmniej 12 osób straciło życie w sąsiednim stanie Meksyk, a trzy w stanie Guerrero na wybrzeżu Pacyfiku. Ponadto w stanie Puebla, w którym znajdowało się epicentrum wstrząsów, zginęły 32 osoby.

Czytaj też: Apokaliptyczne sceny w stolicy Meksyku. Już 149 zabitych. „To był potężny kataklizm” [VIDEO]

Prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto poinformował, że w stolicy na skutek trzęsienia zawaliła się szkoła w dzielnicy Coapa i pod jej gruzami zginęły co najmniej 22 osoby, w tym 20 dzieci i dwoje dorosłych. 30 dzieci i osiem osób dorosłych uznaje się za zaginione. Członkowie służb ratunkowych przystąpili do poszukiwania ocalałych, przetrząsając gruzy szuflami i gołymi rękami. W jednym z pomieszczeń zawalonego budynku znajdowało się przedszkole.

Jak informował wcześniej burmistrz stolicy Miguel Angel Mancera, co najmniej 44 budynki legły w gruzach lub zostały poważnie uszkodzone. Zanotowano liczne lokalne pożary, z uszkodzonych instalacji ulatnia się gaz. Zawaliły się m. in. bloki mieszkalne, szkoła, fabryka i supermarket. Duże zniszczenia wystąpiły w modnej dzielnicy Roma.

Znaczna część miasta Meksyk, liczącej blisko 9 mln mieszkańców aglomeracji, wybudowana jest na dnie dawnego jeziora. Budowa geologiczna gleby powoduje, że wstrząsy są potęgowane.

Prezydent zaapelował do mieszkańców, by pozostali w domach, jeśli tylko pozwala na to ich stan; ma to ułatwić prace służbom ratunkowym i medycznym. „Najwyższy priorytet mają obecnie poszukiwania zaginionych i zapewnienie opieki medycznej rannym” – oświadczył.

We wtorek wieczorem i w nocy na terytorium Meksyku odnotowano kilka wstrząsów wtórnych – poinformował Krajowy Instytut Sejsmologiczny. W mieście Salina Cruz na południowym wybrzeżu wśród kilku zarejestrowanych wstrząsów jeden miał magnitudę 4,9, a w mieście Loma Bonita w głębi kraju – magnitudę 4.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie ocenionej przez różne źródła na 7,1-7,4 nawiedziło środkowy Meksyk we wtorek około południa czasu lokalnego, z epicentrum zlokalizowanym ok. 120 km na południowy wschód od miasta Meksyk.

Było to najtragiczniejsze w skutkach trzęsienie ziemi w Meksyku od ponad 30 lat, czyli od kataklizmu z 1985 roku, gdy wstrząsy o magnitudzie 8,1 spowodowały śmierć, według różnych szacunków, od 5 do 40 tys. osób. Epicentrum znajdowało się wówczas na Oceanie Spokojnym, 350 km na południowy wschód od stolicy kraju. (PAP)

Czytaj też: Zaczyna się zima stulecia? 19 września, w Polsce już zaczyna padać śnieg, a ma być jeszcze gorzej [FOTO]

Zobacz też: Uwaga! Prognozy na zimę są bardzo złe. Meteorolodzy ostrzegają: nadchodzi zima stulecia, długa i sroga. To może być pierwszy zwiastun nowej „małej epoki lodowcowej”

Warto przeczytać: W końcu dobra zmiana. Projekt „mój dom, moja twierdza” przyjęty przez rząd. Zobacz, co się zmieni

Czytaj też: Tego nikt się nie spodziewał. Trump chwali Polskę na forum ONZ. Rząd pieje z zachwytu, a opozycja jest bezradna