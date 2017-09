Dramatyczne wyznanie posłanki w parlamencie. „Mój mąż to pedofil” [VIDEO]

„Stoję tu dziś, aby mówić w imieniu ofiar zbrodni, którą popełnił ktoś mi bardzo bliski: mój mąż. Dotąd nie wypowiadałam się na ten temat tylko dlatego, że nie chciałam utrudniać policyjnego śledztwa i wpływać na postępowanie sądowe”.

Te dramatyczne słowa padły w parlamencie australijskiego stanu Victoria. posłanka Rachel Carling-Jenkins półtora roku wczesniej odkryła na komputerze męża dziecięcą pornografię. Zawiadomiła policję. Teraz postanowiła opowiedzieć o tym publicznie.

„Życie moje i mojego syna wywróciło się do góry nogami, gdy to odkryliśmy” – mówiła w dramatycznym wystąpieniu. Podziękowała policjantom za ich pracę w czasie śledztwa.

„Nadszedł czas, żeby zabrać głos w imieniu pozbawionych głosu i bezbronnych ofiar” – mówiła posłanka Carling-Jenkins. „Te małe dziewczynki straciły swoją niewinność, dzieciństwo i kontrolę nad swoim losem”. Na koniec posłanka zachęciła inne kobiety które znajdą się w podobnej sytuacji do ujawnienia przestępstwa. Poniżej dramatyczne wystąpienie.

Victorian MP speaks out about discovering her former husband was addicted to child pornography. #TenNews

READ MORE: https://t.co/R3w96NrfD1 pic.twitter.com/Lf8hc5tlrT

— Ten News Melbourne (@tennewsmelb) 7 września 2017