Dramatyczny finał wyścigu na ulicy miasta. Kierowca wyciąga z auta nieprzytomnego kolegę i ucieka [VIDEO]

Dramatyczną scenę zarejestrowała kamera na ulicy w Manchesterze, gdzie dwóch młodych ludzi urządziło sobie samochodowy wyścig.

Na video widać, jak ciemna Toyota Yaris traci przyczepność na zakręcie i uderza w drzewo. W tym czasie srebrną Mazdą miejsce wypadku mija drugi uczestnik wyścigu.

Po chwili widać, jak dobiega do rozbitego auta i wyciąga z niego nieprzytomnego kolegę, z którym się ścigał. Ciągnie go po chodniku w stronę swojego zaparkowanego kilkadziesiąt metrów dalej auta. Tam wrzuca go na tylny fotel i odjeżdża.

Zdumiewająca jest widocznego na nagraniu świadka wypadku, który nie robi dosłownie nic, by pomóc kierowcy rozbwitej Toyoty. Policja poszukuje obecnie uczestników wypadku.

