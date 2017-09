Duda „ułaskawiony” przez Kaczyńskiego? „Prezes zakazał krytykowania prezydenta”

Mimo, że w nieoficjalnych rozmowach ważni politycy PiS krytykują prezydencką ustawę o sądach, to oficjalnie mają trzymać się w tej sprawie wytycznych Jarosława Kaczyńskiego. Ten właśnie zabronił atakować Andrzeja Dudę – podaje „Super Express”.

Gazeta miała dotrzeć do wewnętrznych wytycznych prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który przekazał je swoim politykom po poniedziałkowej konferencji prasowej prezydenta Andrzeja Dudy ws. Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.

„Propozycje prezydenta pokazują, że jest pole do dyskusji. Część rozwiązań zaproponowanych przez Andrzeja Dudę popieramy, w szczególności chodzi o te rozwiązania prospołeczne, natomiast szczegóły należy przedyskutować, m.in. skład w Izbach Dyscyplinarnych” – brzmi część przekazu do jakiego dotarł „SE”.

Premier Beata Szydło powiedziała dla Radia Kraków, że „propozycja, którą zaprezentował prezydent Andrzej Duda, otwiera drogę do debaty”. W podobnym tonie wypowiadali się inni politycy partii rządzącej, między innymi marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Jeszcze na chwilę przed poniedziałkową konferencją Dudy Kaczyński dla wywiadu „wSieci”, że „spotkanie z prezydentem pokazało, że możemy rozmawiać, jednocześnie jednak pokazało, że są daleko idące różnice zdań”.

Z moich informacji uzyskanych od najważniejszych polityków partii rządzącej wynika, że propozycje prezydenta uważane są za nie do przyjęcia. – To blamaż legislacyjny, a do tego propozycja niekonstytucyjna – miał z kolei powiedzieć ważny polityk PiS, cytowany przez Jacka Karnowskiego.

Trudno więc powiedzieć jak naprawdę układają się relacje między prezydentem i partią rządzącą. Jeśli doniesienia „SE” okażą się prawdą może to oznaczać, że Kaczyński chce odbudować relacje z Dudą.

