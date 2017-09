Dwukrotny mistrz olimpijski atakuje Maraton Warszawski. Z powodu tego zdjęcia. Problem w tym, że nie widać na nim wszystkiego

Kenijska biegaczka Recho Kosdei miała do mety Maratonu Warszawskiego zaledwie kilkaset metrów, kiedy nieprzytomna padła na ziemię. Film, który ukazał tę scenę szybko rozszedł się po sieci. Wiele osób dało wyraz swojemu oburzeniu, że nikt nie udzielił jej pomocy.

Dramat biegaczki stał się niechlubną promocją Maratonu Warszawskiego na całym świecie. Kosdei walczyła heroicznie o to, żeby ukończyć zawody, ale na kilkaset metrów przed metą padła i nie była już w stanie samodzielnie wstać z ziemi. Wszystko sfilmowała kamera. Nasz portal pokazał to nagranie jako pierwszy.

Po publikacji nagrania w sprawę zaangażował się dwukrotny mistrz olimpijski na 800 metrów, Kenijczyk David Rudisha, który wręcz zaczął nawoływać do zbojkotowania Maratonu Warszawskiego. Był wstrząśnięty tym co zobaczył na nagraniu. To bardzo smutne, gdy oglądamy sportowca cierpiącego na drodze do mety, a inni na to patrzą. Musimy wołać o pierwszą o pomoc! – napisał.

Także po jego wystąpieniu na Maraton Warszawski spłynęła fala krytyki. Internet zareagował bezlitośnie, atakując organizatorów. Wielu z nich nie miało chyba świadomości co do kilku kwestii.

Co przemawia za obroną organizatorów?

1 – Mylisz się panie Rudisha. Byłem tam. Byłem osobą, która zrobiła pierwszy krok, aby pomóc pani Kosgei. Kiedy biegłem, zapytałem ją, czy wszystko w porządku i wiedziałem, że potrzebuje pomocy. Wziąłem ją na ręce – napisał pod postem Rudishy Grzegorz Gronek, który brał udział w maratonie.

2 – Organizatorzy zaświadczają, że zawodniczka w żadnym punkcie nie skorzystała żadnej odżywki, napoju. To miało ogromne znaczenie biorąc pod uwagę, że padła z odwodnienia.

3 – W kadrze filmu widać tylko biegaczkę. Poza nim znajdował się jednak samochód z zegarem, który zatrzymał się przy niej, pomoc została natychmiast wezwana.

4- Kenijka kilkukrotnie odmówiła przyjęcia pomocy. Była bliska zwycięstwa w maratonie i odebrania nagrody. Gdyby wcześniej poprosiła o pomoc, zostałaby zdyskwalifikowana i nie otrzymałaby żadnych pieniędzy za udział. „Przepisy mówią jasno, że organizator może udzielić pomocy uczestnikowi, gdy ten o to poprosi. Taka interwencja od razu skutkuje nieuwzględnieniem danego biegacza w klasyfikacji” – tłumaczą sportowefakty.pl.

Atak na Maraton Warszawski jest więc pozbawiony podstaw. David Rudisha powinien doskonale znać obowiązujące w takich biegach zasady.

