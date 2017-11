Dyplomacja na Twitterze. Trump w krótkich, żołnierskich słowach odpowiedział premier Wielkiej Brytanii

Prezydent USA Donald Trump odpowiedział premier Wielkiej Brytanii Theresie May na Twitterze, by nie skupiała swojej uwagi na nim, a poświęciła ją „destrukcyjnemu, radykalnemu islamskiemu terroryzmowi, który panoszy się w Wielkiej Brytanii”.

„Thereso May, nie skupiaj się na mnie, skup się na destrukcyjnym, radykalnym islamskim terroryzmie, który panoszy się w Wielkiej Brytanii. My radzimy sobie dobrze!” – napisał Trump na Twitterze w środę późnym wieczorem czasu lokalnego.

Czytaj też: Wojna coraz bliżej? Korea Północna ostrzega: „Nasze rakiety z głowicami jądrowymi mogą uderzać w cele w USA”

Tweet Trumpa był odpowiedzią na krytykę May dotyczącą promowania przez prezydenta USA na Twitterze trzech filmików wideo udostępnionych przez Jaydę Fransen, która jest wiceszefową skrajnie prawicowego ugrupowania Britain First.

Filmy przedstawiają antyspołeczne zachowania muzułmanów wobec osób niebędących tej samej wiary co oni.

Jeden film przedstawiał rozbicie figury Matki Boskiej przez muzułmanina, inny pokazywał bitego i kopanego holenderskiego chłopca chodzącego o kulach, a na trzecim można było zobaczyć osoby zrzucające nastolatka z dachu.

May skrytykowała także Britain First, mówiąc, że stara się ona „podzielić brytyjskie społeczeństwo poprzez używanie nienawistnych narracji, które szerzą kłamstwa i podsycają napięcia„.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2017