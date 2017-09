„Dzieci, dziś będzie lekcja o pornografii”. Nie uwierzysz jakie książki Norwegowie proponują 9-latkom [ZDJĘCIA 18+]

To jest chore! Książka „Sezamie, sezamie” autorstwa cenionej norweskiej pisarki literatury dziecięcej Gro Dahle szokuje swoją zawartością. Autorka bowiem stworzyła pierwszą książkę dla dzieci o pornografii. Po premierze jej dzieła w tamtejszych mediach rozgorzała burzliwa dyskusja nad zasadnością wydania takiej pozycji. Oburzeni są rodzice, ostro krytykują ją m.in. psycholodzy. Autorka mimo to przekonuje, że norweskie dzieci potrzebują książki, która „zgłębi ich wiedzę na temat pornografii”.

Gro Dahle jest autorką ponad 30 książek dla dzieci, w Norwegii jest znana i do tej pory była lubiana przez społeczeństwo. To się zmieniło po po publikacji kontrowersyjnego „Sezamie, sezamie”. Po wydaniu tego „dzieła” na pisarkę popłynęła fala krytyki.

Jak czytam w nrk.no otrzymuje ona anonimowe telefony i listy, w której przeciwnicy książki atakują ją za stworzenie tego demoralizującego dzieła.Jak sama mówi: wyzywają ją i opluwają.

Krytycy zarzucają jej,że tak obcesowe przestawianie spraw szkodzi dzieciom i wprost nazywają to szerzeniem pornografii.

Zobacz też: Skandal czy cyrk? Policjanci z bronią i kilkunastu strażników miejskich zrobili wielką obławę. Cel – starszy sprzedawca warzyw

Chodzi w szczególności o wulgarne i bardzo szczegółowe rysunki autorstwa 27-letniej córka pisarki Kai Dahle Nyhus.

Książka przestawia historię małego Ala, który ma pokój ze starszym bratem Kasem. Kiedy jest sam w pokoju Al w komputerze zaczyna oglądać strony pornograficzne.

W pewnym momencie mama chłopca przyłapuje go i zaczyna wyjaśniać synowi, czym jest pornografia, nazywając ją „rodzajem fantastyki”.

Autorka książki Dahle, jest z wykształcenia psychologiem i matką trójki dzieci. Kategorycznie odpiera zarzuty krytyków i przytacza statystyki organizacji EUkidsi, według których pornografię w Norwegii ogląda prawie 90 proc. chłopców i 30 proc. dziewczynek w wieku 9-16 lat. To najwyższy wynik w całej Europie.

Bohater jej książko ma jednak 7 lat.

Psycholodzy twierdzą, że dzieci w tym wieku nie są w stanie wyobrazić sobie i zrozumieć pewnych kwestii. Jednak zdaniem Dahle, jeśli dzieci nie rozumieją, to książka da rodzicom okazję, by z nimi o tym porozmawiać i wyjaśnić sceny seksu na rysunkach. Takie oto książki powstają w Norwegi by edukować małoletnie dzieci. Zamiast bajek i Kubusia Puchatka, dziecięce porno.

dagbladet.no, nrk.no/ wp.pl/ Wolność24



Czytaj też: Mocne słowa JKM o rodakach. „Kto nie chce zarabiać więcej? Polacy”. Skąd to wiemy?

Zobacz też: Co tam się stało? Staranowane auto wjeżdża w pieszego. Ten znika za ekranem akustycznym, by po chwili spokojnie przejść przez ulicę [VIDEO]