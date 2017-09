Dzieje się w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Są zarzuty dla czterech byłych policjantów

Czterej b. już policjanci usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień w związku ze śmiercią Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu – poinformował dziennikarzy we wtorek, po zakończeniu przesłuchań b. funkcjonariuszy w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, pełnomocnik jednego z nich Zbigniew Piątkowski.

Jak mówił adwokat, obecnie oskarżeni czekają w prokuraturze na podjęcie decyzji odnośnie środków zapobiegawczych. „Wiem jedynie, że nie będą to środki izolacyjne” – powiedział Piątkowski dziennikarzom zgromadzonym przed siedzibą prokuratury.

Zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobą pozbawioną wolności usłyszeli policjanci ze sprawy Igora Stachowiaka.

Jako pierwszy zarzut usłyszał klient Piątkowskiego – Łukasz Rz., który składał wyjaśnienia przez sześć godzin.

Jak poinformował adwokat, pozostali trzej oskarżeni skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Pełnomocnik mówił też dziennikarzom, że obrona nie miała wcześniej dostępu do żadnych materiałów z prowadzonego postępowania, w szczególności do opinii biegłych.

Z dziennikarzami rozmawiał też przed siedzibą prokuratury ojciec Stachowiaka – Maciej. W jego ocenie przesłuchiwany we wtorek funkcjonariusz nie wyraził skruchy.

Nie sposób udowodnić, że to interwencja policjantów doprowadziła przed rokiem do śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie – wynika z opinii biegłych, do której dotarł portal Onet.pl. Zdaniem lekarzy, działanie policjantów mogło jedynie nasilić śmiertelną reakcję organizmu.

-„Biorąc pod uwagę przebieg zdarzenia z dnia 15 maja (2016 roku – przyp. red.) oraz wyniki sekcji zwłok i przeprowadzonych badań dodatkowych, najbardziej prawdopodobne jest, że przyczyną śmierci Igora Stachowiaka była niewydolność krążeniowo-oddechowa w przebiegu arytmii po epizodzie excited delirium spowodowanego zażyciem środków psychoaktywnych” – czytamy w dokumencie.

Wyjaśniono przy tym, że „stwierdzone w badaniach toksykologicznych stężenie tramadolu (syntetyczny lek przeciwbólowy, lek opioidowy) oraz amfetaminy (nielegalny środek psychotropowy) były zbyt niskie, aby uznać je za przyczynę zgonu”.

Pokrywa się to z informacjami, które Zbigniew Ziobro przedstawił w Sejmie. Mówił on wtedy, że „do śmierci nie przyczyniły się ani zastosowane przez policjantów chwyty obezwładniające, ani użycie paralizatora”.

