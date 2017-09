Dzięki temu nagraniu policja zidentyfikowała gwałcicieli. „Po napaści na Polaków po prostu spokojnie odeszli” [VIDEO]

Nagrania z kamer przemysłowych, przy restauracjach i bankach w Rimini, okazały się kluczowe do zidentyfikowania sprawców brutalnego gwałtu na Polce. Na zdjęciach widać, jak napastnicy przemieszczają się ulicami w nocy z 25 na 26 sierpnia.

W połączeniu z odczytami logowania się telefonów komórkowych i zeznaniami zgwałconego transseksualisty nagrania doprowadziły ostatecznie do zidentyfikowania sprawców napaści i gwałtu. Policja dysponowała też śladami ich DNA i odciskami palców pozostawionych na butelce, którą pobili do nieprzytomności Polaka. To wszystko pozwoliło na zidentyfikowanie wszystkich czterech przestępców.

Gdy policja połączyła wszystkie elementy tej układanki w całość, zatrzymanie sprawców było już tylko kwestia czasu. Dwaj najmłodsi z nich sami zgłosili się na policję. To był już początek końca gangu.

