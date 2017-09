Dzisiaj wybory do Bundestagu. Przewaga Merkel nad Schulzem topnieje. „Trudno powiedzieć jak będzie wyglądała polityka Berlina”

W niedzielę w Niemczech odbywają się wybory do Bundestagu.Według sondaży blok partii chadeckich CDU/CSU Angeli Merkel otrzyma 35 proc. głosów, SPD Martina Schultza może liczyć na ok.22 proc. Gdyby odbyły się bezpośrednie wybory na kanclerza stosunek wyniósłby 45 do 32 proc. Badania pokazują, że przewaga obecnej liderki niemieckiej polityki znacznie stopniała w stosunku do jej najgroźniejszego rywala.

Nasi zachodni sąsiedzi mogą oddawać głosy od 8:00 do 18:00.

Według ostatnich sondaży blok partii chadeckich CDU/CSU Angeli Merkel może liczyć na 35 proc. głosów, a SPD Martina Schulza – 22 proc. Poparcie dla antyimigranckiej Alternatywy dla Niemiec (AfD) deklarowało 11 proc. respondentów. Na Lewicę chciało głosować 10 proc. ankietowanych, FDP – 9 proc., a na Zielonych – 8 proc.

Zobacz: Sensacyjne słowa rosyjskiego politologa. Zdradził, co jego zdaniem powinni zrobić Niemcy

Gdyby Niemcy mieli bezpośrednio wybrać kanclerza, według sondażu przeprowadzonego przez instytut Emnid dla niedzielnego wydania gazety „Bild”, Merkel otrzymałaby 45 proc. głosów, a Schulz 32 proc. Różnica w ciągu ostatniego miesiąca wyraźnie zmalała. Wcześniej obecna kanclerz mogła liczyć na 51 proc. poparcia, a jej najgroźniejszy rywal na 22 prc.

Zdaniem ekspertów trudno do końca przewidzieć jaka będzie polityka Berlina po wyborach. To co może nas zaskoczyć to, to jaka będzie koalicja. Wszystkim nam się wydaje, że znamy Angelę Merkel, ale jest tak naprawdę kilka Angeli Merkel. W zależności od tego z kim rządzi, jaka jest sytuacja w Niemczech, to taka jest jej polityka – mówił dla TVN 24 Andrzej Godlewski, dziennikarz, wykładowca SWPS.

Zobacz: Straż Graniczna dostanie granatniki. „Przeciwko nielegalnej imigracji i przemytnikom”

Źródła: TVN 24, PAP

Czytaj też: Promotor Andrzeja Duda udzielił wywiadu niemieckiej gazecie. „Polska to praktycznie dyktatura”

Zobacz też: „Niezwyciężeni” IPN-u odblokowani na YouTubie. Winny zawieszenia filmu przeprosił