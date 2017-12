EGIPT. Krwawy atak na chrześcijan w kościele. Napastnik zastrzelony [WIDEO]

W Egipcie zaatakowano kościół koptyjski. Zginęło 10 osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwóch policjantów – podały media, powołując się na MSW. Do ataku doszło na południowych przedmieściach Kairu. Napastnik został zastrzelony przez służby bezpieczeństwa.

Do 10 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych dzisiejszego ataku na kościół koptyjski na południowych przedmieściach Kairu – poinformował resort zdrowia Egiptu. Wśród zabitych jest trzech funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa oraz napastnik, którego zastrzeliła policja.

Wcześniej informowano o pięciu ofiarach śmiertelnych łącznie ze sprawcą zamachu.

Nie jest jasne, ilu dokładnie było zamachowców, choć wszystkie agencje informują, że było ich co najmniej dwóch.

To już koniec Merkel? Ogromna większość Niemców nie wierzy w powstanie rządu

AFP pisze, że mężczyzna otworzył ogień na zewnątrz kościoła, raniąc pięciu strażników, po czym chciał wedrzeć się do budynku; został zabity przez policjantów.

Chrześcijańska mniejszość w Egipcie stanowi 10 proc. spośród ok. 92 mln mieszkańców tego w większości muzułmańskiego państwa. Chrześcijanie w Egipcie regularnie padają ofiarą ataków ze strony ekstremistów.

W ostatnich miesiącach chrześcijańskie miejsca kultu były celem krwawych zamachów, do popełnienia większości z nich przyznało się dżihadystyczne Państwo Islamskie. (PAP)

🆘‼️😯🔥 #Egypt: raw footage (first images) of the attack on a Christian Coptic church in southern #Cairo, by an armed islamic terrorist. 10 people were killed in the attack. The attacker opened fire outside the church and wounded 5 guards before being shot dead by the police. pic.twitter.com/VgLtwOPMJ7

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 29 grudnia 2017