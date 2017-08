Elektrownię atomową w Polsce zbudują Chińczycy? „Reaktor w pełni dostosowany do polskich wymogów”

W wyścigu o realizację polskiego projektu atomowego na pozycję zdecydowanego lidera wysuwają się Chiny.

Chińska oferta budowy reaktorów o mocy 10 GW dla pierwszej polskiej elektrowni atomowej miałaby kosztować ok. 220-250 mld zł. To dużo, a do tego zastrzeżenia budziły zarzuty francuskiej i amerykańskiej konkurencji dotyczące niekompatybilności chińskich technologii z zachodnimi standardami bezpieczeństwa. To powodowało, że Chiny nie były w tym wyścigu traktowane jak lider.

Okazuje się jednak, że Pekin zadbał o to, by odeprzeć tego rodzaju zarzuty. Jednym z atutów Chin jest projekt reaktora Hualong One, rozwijany od 2011 roku. Najprawdopodobniej spełnia on wszystkie formalne wymagania obowiązujące w Europie.

Pierwszy egzemplarz takiego reaktora ma być gotowy na przełomie 2019 i 2020 roku. Wiadomo już, że reaktory tego typu trafią do Argentyny i Pakistanu. Kolejnym odbiorcą byłaby Polska.

Projekt Hualong jest od stycznia br. przedmiotem też badań brytyjskiego Urzędu Regulacji Nuklearnej (ONR), których celem jest celem dopuszczenie chińskiej technologii na rynek Wielkiej Brytanii. Chodzi o wyposażenie w reaktor Hualong planowanej elektrowni jądrowej w Bradwell.

To nie koniec chińskich atutów. Jak się okazuje, władze w Pekinie mają już gotowy projekt zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa atomowego. Ustawa o bezpieczeństwie nuklearnym jest gotowa do zatwierdzenia przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych. Zmiany dotyczą ochrony zarówno ludzkiego życia i zdrowia oraz środowiska, co oznacza to próbę zbliżenia się Chin do zachodnich standardów bezpieczeństwa.

Do tego Chiny chcą zrekompensować Polsce wysokie koszty budowy pierwszej elektrowni atomowej offsetem o podobnej wartości. To wszystko plasuje je na pozycji lidera w wyścigu o kontrakt. Niewątpliwie byłby to duży cios dla Francji, której konsorcjum ma wielką ochotę na zdobycie polskiego zamówienia.

źródło: Energetyka24