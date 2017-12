Emocjonalne wystąpienie premier Szydło w Sejmie. „Za co chcecie mnie odwołać” [VIDEO]

Na wniosek Platformy Obywatelskiej rozpoczęła się w Sejmie debata nad wotum nieufności wobec rządu. Po niej nastąpi głosowanie. Mimo, że prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło zostali wezwani przez Andrzeja Dudę na 9.30 do Pałacu Prezydenckiego, oboje byli w Sejmie. Wystąpienie Szydło było bardzo emocjonalne.

Premier ostro zaatakowała opozycję: „Wywoływanie awantur to wasz sposób, by łamać demokratyczne prawo Polaków, którzy wybrali rząd. (…) Wiem, że to boli, ale nie jesteśmy rządem elit” – mówiła. Po stwierdzeniu, że autorami wniosku o wotum nieufności są ludzie, którzy głosowali w Europarlamencie przeciwko Polsce, na sali sejmowej zawrzało.

„Musimy wspólnie obronić Polskę przed tymi, którzy chcą, żeby stała się poddańcza; przed tymi, którzy chcą ją wykorzystać, którzy uważają, że tutaj, nad Wisłą ma być tylko i wyłącznie teren, w którym można robić biznesy,a potem sobie wyjeżdżać” – mówiła dalej.

„Kiedy byłam W Strasburgu w czasie debaty i broniłam honoru Polski, widziałam doskonale, jak zdziwieni byli europosłowie z innych krajów, kiedy europosłowie z Polski atakują swoją ojczyznę. To jest niebywałe, a wy to robicie” – zwracała się do posłów PO. „Za co mnie chcecie państwo odwołać? Za to, że Polacy dzisiaj godnie żyją? To was boli?” – pytała premier nawiązując do wniosku Platformy o konstruktywne wotum nieufności wobec jej rządu.

„Możecie być pewni, doprowadzimy do końca ten program, te zobowiązania, które PiS złożyło Polakom. Na to zasługują obywatele, wbrew wam. Nie reprezentujemy żadnych interesów; żadnego lobby. Jedyny interes, jaki reprezentujemy, to interes naszych obywateli, naszej ojczyzny” – oświadczyła premier.

Podkreśliła też, że Polska ma ogromną rolę do spełnienia w Europie. „Ja słyszę w wielu miejscach kiedy ludzie mówią, że marzą o tym, by mieć taki kraj jak Polska, gdzie jest bezpiecznie, gdzie szanuje się rodzinę. Ja wiem, że was to boli” – mówiła zwracając się do polityków opozycji.

„I to jest ten moment nie dajmy sobie tego odebrać. Musimy pilnować Polski”- zaznaczyła Szydło.

Po zejściu z mównicy premier Kaczyński pogratulował Szydło. To nie wszystko. Ministrowie wstali i wyszli z sali. Została tylko minister Anna Streżyńska.

„Puste ławy rządowe to jest najlepszy rząd. Nie można pozwolić na premiera, który nie jest premierem” – skomentował to lider PO Grzegorz Schetyna.

„Oczekujemy, że szef PiS Jarosław Kaczyński zostanie premierem. Lider powinien wziąć odpowiedzialność” – powiedział. Zwrócił przy tym uwagę, ze ważne decyzje są podejmowane przy ul. Nowogrodzkiej.

Nie obyło się bez tematu śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej. – Gdzie jest wrak? – zapytał lider PO.

