Antifa: „LGBT to faszyści!” Wojna domowa wśród lewaków. To lepsze niż kabaret

Podczas demonstracji środowisk LGBT w Sztokholmie doszło do ich zderzenia z Antifą. Ci ostatni uznali, że obnoszenie się z homoseksualizmem jest obraźliwe dla muzułmanów. Zakłócono marsz wyzywając demonstrujące środowiska faszystami.

Spokojna początkowo demonstracja skończyła się, kiedy wkroczono do muzułmańskiej dzielnicy.

„To jawna manifestacja antymuzułmańska. To, co robią geje w swoich łóżkach, to już ich prywatna sprawa” – powiedziała jedna z uczestniczek kontrmanifestacji urządzanej przez Antifę.

Członkowie Antify zaczęli wtedy wyzywać gejowskich demonstrantów od faszystów i nazistów. Protestowali także muzułmanie. Wśród tych ostatnich słyszano także okrzyki „Allahu Akbar”

„Tę manifestację powinny organizować środowiska LGBT, a one oskarżają mnie, że maszerując po muzułmańskiej dzielnicy, zrobiłem prowokację” – stwierdził organizator manifestacji Jan Sjunnenson.

Ciekawe czasy – antyfaszyści bronią muzułmanów, którzy nie tolerują homośiów, a środowiska LGBT uznają za faszystów… Czy może być śmieszniej? :D

Źródło: „Do Rzeczy”