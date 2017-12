Atak w popularnej galerii handlowej w Sankt-Petersburgu. Napływają pierwsze informacje o ofiarach

Do wybuchu doszło w galerii handlowej w Sankt-Petersburgu. Według wstępnych informacji rannych zostało co najmniej 10 osób.

Jak na razie nie wiadomo co było przyczyną wybuchu – mają ustalić to działania służb. Jednak lokalne media podają informacji o „detonacji” niezidentyfikowanego przedmiotu.

Wiele wskazuje na to, że było to celowe działanie, informacji takich nie potwierdzają jak na razie, co jasne, przedstawiciele służb.

Bilans rannych na ten moment wynosi 10 osób, cztery z nich zostały już hospitalizowane. Więcej informacji wkrótce.

