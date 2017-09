Brutalny akt terroru. 15-latek wbiegł do sali szkolnej uzbrojony w siekierę, granaty i strzelbę. Kilka osób walczy o życie w szpitalu [VIDEO]

15-letni uczeń zaatakował nauczyciela i uczniów, był uzbrojony w siekierę, strzelbę i granaty. Do ataku doszło we wtorek rano w podmoskiewskiej szkole w miejscowości Iwantiejewka.

Do jednej z klas wtargnął 15-letni agresor. Nastolatek miał przy sobie granaty, siekierę i strzelbę.

Po wejściu do sali, gdzie trwała właśnie lekcja informatyki chłopak rzucił kilka granatów dymnych. Co do późniejszego przebiegu zdarzeń wersje są dwie. Jedna z nich mówi, że zaczął od razu strzelać z broni. Według drugiej chłopak najpierw zaatakował siekierą nauczycielkę a następnie zaczął strzelać do uczniów.

Skutki ataku mogły być jednak znacznie gorsze, przy napastniku znaleziono ładunki wybuchowe domowej roboty. Przerażeni uczniowie zaczęli wyskakiwać z okien. Słyszałem strzały i huk. Przestraszyliśmy się i nie wiedzieliśmy, co robić. Jedyne, co przyszło nam do głowy to ucieczka prze okno – relacjonował jeden z nich.

Jak tłumaczyli inni w relacja podłoga w sali zrobiła się „czerwona od krwi”. Sprawcę udało się już ująć mundurowym, w skutek ataku do szpitala trafiło 7 osób w stanie ciężkim, szczególnie źle wygląda sytuacja nauczycielki ranionej siekierą.

To bardzo zamknięty chłopak. Uczy się w 9B. Mam koleżanki, które wcześniej z nim rozmawiały. Mówią, że planował atak, ale nikt w to nie wierzył – opowiada jedna z uczennic.

רוסיה: תלמיד פתח באש בבית ספר Ivanteevka School בפאתי מוסקבה, לפחות 4 פצועים @kann_news pic.twitter.com/vXkDdMPPRU — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 5, 2017