Brutalny gwałt rozpalił Francję. Marine Le Pen ostro o nielegalnych przybyszach: „Deportujmy ich!”

Niedawny gwałt na Francuzce dokonany przez imigranta z Erytrei rozpoczął na nowo dyskusję w kraju na temat nielegalnych imigrantów i związanym z ich przybyciem wzrostem przestępczości. Szefowa Frontu Narodowego, Marine Le Pen wezwała do natychmiastowej deportacji nielegalnych imigrantów.

Choć oficjalnie „Dżungla” w Calais została zlikwidowana to niesławne gniazdo przestępczości nadal funkcjonuje.

W okolicy nadal pojawiają duże grupy przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy ukrywają się w pobliskich lasach starając się przedostać do Wielkiej Brytanii.

To właśnie tam doszło do kolejnego głośnego przestępstwa. 36 letnia pracownica pobliskiego hotelu została napadnięta przez 22 letniego Erytrejczyka wracając do domu. Kobiecie grożono nożem, a następnie zgwałcono.

Po zatrzymaniu przez policję sprawca przyznał się do przestępstwa.

We Francji zawrzało. Rozgorzała debata na temat przestępczości i napływie imigrantów z regionów trzeciego świata.

Merostwo w Calais nie ukrywa swojej frustracji i irytacji. Otwarcie krytykuje o oskarża władze centralne o celowe bagatelizowanie problemu i ignorowanie próśb o wysłanie do miasta posiłków.

O krok dalej poszła szefowa Frontu Narodowego, Marine Le Pen, która została właśnie wybrana do Zgromadzenia Narodowego z regionu Calais.

Zarzuciła prezydentowi Macronowi oraz jego ministrom celowe zaniżanie skali przestępstw popełnianych przez przybyszów.

Ta sytuacja nie może się więcej powtórzyć. Aby chronić Francuzów, wprowadźmy prawo i zasadę ostrożności: Deportujmy nielegalnych imigrantów – wezwała Le Pen.

Dobry terrorysta to martwy terrorysta. To nie gra komputerowa. Tak Amerykanie rewanżują się za zamach Nowym Jorku. Niesamowite nagranie [VIDEO]

Wstrząsające wyznanie byłej dżihadystki. Rzuca zupełnie nowe światło na postrzeganie Islamu. „Marzyłam o dzieciach, szkoleniu ich, by były zamachowcami” [VIDEO]