Brytyjczycy wściekli. ISIS planuje zamach na dziecko – dziedzica brytyjskiego tronu

Terroryści planują zamach ma 4-letniego Georga, syna księcia Williama, przyszłego króla Wielkiej Brytanii



Pomysł zamachu wyszedł na jaw, kiedy firmie zajmującej się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni udało się odczytać treść zaszyfrowanych wiadomości, które ISIS przesyła swym zwolennikom za pomocą aplikacji Telegraf.

„Nie zostawimy w spokoju nawet rodziny królewskiej” – napisali terroryści, po czym do komunikatu dodano zdjęcie małego Georgea w pobliżu szkoły Thomas’s Battersea południowym Londynie, do której maluch uczęszcza.

Pod zdjęciem był podpis: „Szkoła zaczyna się wcześnie.”

Dalej terroryści zamieścili po arabsku fragmenty tekstu swej pieśni: „Kiedy przy muzyce kul nadchodzi wojna, my szukając zemsty, spadamy na niewiernych”.

Brytyjskie służby od dawna monitorują aplikacje pozwalające anonimowo przesyłać szyfrowane wiadomości. Jedną z nich jest Telegram za pomocą której islamiści porozumiewają się i kaptują terrorystów.

– Te groźby należy brać na poważnie – powiedział magazynowi Sunday Express Barry Spielman, którego firma Sixgill zajmuje się tropieniem kanałów komunikacyjnych w Telegramie.

– Wiemy, że od ponad roku Telegram jest wykorzystywany jako oficjalny i nieoficjalny kanał komunikacyjny ISIS – mówi Spielman. – Ta platforma umożliwia wysyłanie szyfrowanych wiadomości bez bycia namierzonym. ISIS chce wykorzystać do ataku m.in uzbrojone drony.



W służbach wielki niepokój wywołuje również to, iż placówki takie jak ekskluzywna szkoła Thomas’s Battersea są praktycznie niestrzeżone.

Pracownicy szkoły, do której chodzi przyszły monarcha Wielkiej Brytanii wszczęli alarm kiedy okazało się, że do placówki może bez przeszkód wejść praktycznie każdy.

Niedawno odkryto również plany ISIS dokonania zamachów w Rosji w trakcie mających odbyć się tam latem przyszłego roku Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

Niektóre z gróźb ISIS kieruje wprost do opinii publicznej, tak by ją zastraszyć. Służby jednak uważają, że nie są one tylko propagandą i czczymi pogróżkami.

ISIS przegrywa wojnę w Syrii i Iraku i za wszelką cenę chce zmobilizować islamistów do dalszych działań. Front miałby przenieść się do Europy, a metodą wojną miałby być rozszalały terror.

Brytyjczycy z niezwykłą jak na nich wściekłością zareagowali na groźby pod adresem rodziny królewskiej. Nawet media, które nieraz w terrorystach starają się dostrzec „bojowników o słuszną sprawę” używających „niewłaściwych metod” tym razem zareagowały z niezwykłym oburzeniem.

Rodzina królewska to świętość. Nie chodzi tylko o Zamech na 4-letnie dziecko, ale o zamach na przyszłego monarchę Imperium Brytyjskiego.

