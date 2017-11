Bunt u Merkelowej i Schulza. Niemcy wciąż bezradni. Już drugi miesiąc nie są w stanie powołać rządu

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w sobotę w Kuehlungsborn, że jest zdecydowanie przeciwna rozpisaniu przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Było to jej pierwsze publiczne wystąpienie od czasu fiaska rozmów o koalicji między CDU/CSU a FDP i Zielonymi. Przyspieszonych wyborów domaga się jednak blisko połowa Niemców.

Tymczasem wewnątrz dwóch największych niemieckich partii narasta bunt młodzieżówek. Kryzysowi nad Renem z niepokojem przyglądają się Francuzi.

Obawiają się, iż uniemożliwi on Francji i Niemcom przewodzenie Europie.

– Nie uważam za słuszne, by w sytuacji, gdy nie wiemy, co począć z wynikiem (wyborów), ponownie wzywać ludzi do głosowania – powiedziała Merkel na zjeździe regionalnej organizacji CDU z Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Szefowa CDU podkreśliła, że politycy otrzymali od wyborców mandat do utworzenia rządu.

– Europie potrzebne są silne Niemcy, dlatego pożądane byłoby szybkie utworzenie rządu – mówiła.

Zapewniła, że jej rząd sprawujący komisarycznie obowiązki jest „w pełni zdolny do działania”.

– Żałuję, że Jamajka (koalicja chadeków z FDP i Zielonymi) nie doszła do skutku, lecz obecnie musimy patrzeć do przodu – powiedziała Merkel. Zaznaczyła, że w minionych czterech latach dobrze się jej współpracowało z SPD.

Podczas zjazdu w Kuehlungsborn doszło do zgrzytu. Jeden z delegatów, Wolfgang Grieger, wezwał Merkel do ustąpienia.

– 12 lat polityki energetycznej to farsa. Polityka obronna fatalna – mówił, krytykując politykę rządu.

– Dziś nadszedł dzień, by powiedzieć: cesarz jest nagi – kontynuował Grieger, zarzucając Merkel „brak patriotyzmu i żądzę władzy”.

