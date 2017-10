Czy to on strzelał do ludzi w Trelleborg? Świadkowie rozpoznają sprawcę, a w mieście trwa obława. Motywem nie był terroryzm

Po strzelaninie w Szwecji pojawiają się pierwsze informacje o rzekomym sprawcy zdarzenia. Mężczyzna miał być rozpoznany przez świadków.

Przypomnijmy, że wczoraj po 23 doszło do strzelaniny w Trellenborgu w wyniku której 7 osób zostało rannych.

Policji nie udało się ciągle złapać sprawcy zdarzenia, w mieście, które jest oddalone o zaledwie 30 kilometrów od Malmo trwa obława.

Policja nie łączy tego zdarzenia z terroryzmem. Według informacji pojawiających się w mediach społecznościowych ma ono związek z lokalnymi gangami.

Gdyby informacje przekazywane na Twitterze miały się potwierdzić to sprawcą zdarzenia jest – Rainer W.

The killer has been rejected by several women before attempting his killing spree.#trelleborg pic.twitter.com/LSpNZX7Ink

— WLTN FND (@WLTNFND) October 12, 2017