Dantejskie sceny w Niemczech. Tysiące ludziach na ulicach protestuje przeciwko „rasistom i nazistom”. W ruch poszły armatki wodne

Tysiące ludzi wyszło na ulice Hanoweru pod hasłem ‚precz z rasistami i nazistami’, by zaprotestować przeciwko odbywającemu się w mieście kongresowi partii AfD.

Protesty trwają od piątku, czyli na dzień przed rozpoczęciem zjazdu. Uczestnicy blokowali drogi oraz budynki, w których miały odbyć się spotkania AfD. Policja zmuszona była do użycia siły fizycznej oraz armatek wodnych. Jak podaje rozgłośnia RDN kilka osób zostało rannych.

Policja ocenia, że do największych zamieszek może dojść w godzinach wieczornych. Mogą one swoją skalą przerosnąć wydarzenia sprzed dwóch lat, kiedy to doszło do strać około 200 przeciwników populistów z policją.

Na kongresie zostanie wybrane nowe prezydium partii. Nie wiadomo czy Björn Höcke, kontrowersyjny polityk, który określił pomnik ofiar Holocaustu w Berlinie jako ‚hańbę dla Niemiec’, będzie się ubiegał o stanowisko przewodniczącego.

Źródło: Polska The Times