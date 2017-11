Dzicz i zbydlęcenie. Krowa jako Zbawiciel w „artystycznej” instalacji w belgijskim kościele

W opuszczonym belgijskim kościele zamontowano „artystyczną instalację” zatytułowaną „Święta Krowa”. W nawie umieszczono krzyż z wisząca na nim krową.

To kolejne „dzieło” „artysty” Toma Kercka. Wcześniej zaprezentował on ukrzyżowaną żabę i ukrzyżowanego kurczaka. Instalacja znajduje się w opuszczonym kościele w Kuttekoven w belgijskiej Limburgii. W nawie kościoła stoi krzyż, na nim zawieszona jest krowa, a pod spodem jest rozlane mleko.

Świątynia od wielu lat jest opuszczona i zaniedbana, chociaż odnowiono ją w 1956 roku. Podzieliła los wielu kościołów w Zachodniej Europie, które zamieniane są w sklepy, magazyny, czasami restauracje i dyskoteki, a czasami niszczeją.

Zobacz też: Ekolodzy chcieli przeszkodzić w polowaniu. To był błąd! Amazonka zaszarżowała niczym husaria i wybatożyła intruzów [VIDEO]

W ubiegłą niedzielę grupa katolików z parafii Hasselt przyszła do kościoła na modlitwę różańcową. Mieli ze sobą też transparent”Przestańcie bluźnić swą zdegenerowaną sztuką”. Jak informuje włoski portal In Terris, do kościoła wybrał się wtedy też sam „artysta” Kerck, który ucieszył się, że może spotkać się z publicznością.

– Ciesze się, że przyszliście – powiedział do zgromadzonych. – Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów – uspokajał oburzonych wiernych.

Zapewniał też, że nie chce obrażać niczyich uczuć, a jego sztuka ma wskazywać na problemy związane z odpadami.

Do bluźnierstwa z tchórzostwem podeszli belgijscy hierarchowie. Biskup Patrick Hoogmartens zwrócił się do wiernych, by nie interweniowali.

Zobacz też: Amerykański Kongres pełen knurów. Trump chce ujawnienia nazwisk kongresmenów seks-aferzystów, których sprawy tuszowano za pieniądze podatników