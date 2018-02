Francuzi lżą Polaków razem z Żydami. „L’Express” uważa, że… Polacy obsługiwali obozy koncentracyjne

Tygodnik „L’Express” przy okazji propagandowego ataku Izraela na Polskę zamieścił wywiad z antypolskim historykiem z Kanady Janem Grabowskim (naśladowca publicystyki Grossa piszący o „polowaniach” chłopów polskich na Żydów) zawierający w tytule sugestię, że „celem polskiej ustawy o Holokauście jest paraliż badań historycznych”.

Treść dość typowa dla tego rodzaju publicystyki, choć Grabowski przyznaje, że obozy były „konstrukcji niemieckiej”.

Pod artykułem znalazł się jednak wpis jakiegoś czytelnika, który sugerował, że „dużo Polaków pracowało w obozach koncentracyjnych na ich terenie”.

Komentarz można zrozumieć dwuznacznie, więc na wszelki wypadek postanowiłem sprawę postawić jasno. Chociaż rzadko to robię, zalogowałem się na konto francuskiego tygodnika i w imię prawdy historycznej napisałem, że żadni Polacy nie należeli do obsługi obozów koncentracyjnych, ale byli co najwyżej ich więźniami, a obecna ustawa ma jedynie za cel obronę historycznej prawdy i wyjaśnienie, że KL były obozami nazistów niemieckich na terytorium okupowanej przez Niemców Polski.

Wkrótce przyszła odpowiedź w postaci maila od redakcji „L’Express”.

Moderator portalu podpisujący się w imieniu pana Eryka Mettout (redaktora naczelnego tygodnika) odpisał mi: „Prosimy nie korzystać z naszej witryny w celu rozpowszechniania fałszywych informacji”… I wszystko jasne.

