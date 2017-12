Francuzi obawiają się konfliktu wewnętrznego! „Stwórzmy muzułmańskie państwo wewnątrz Francji, by uniknąć wojny domowej!”

Nigdy nie uda nam się nawrócić 30 proc. muzułmanów, którzy domagają się wprowadzenia prawa szariatu we Francji, na drogę demokracji i laickości. I tak już zezwalamy na segregację, choć tego tak nie nazywamy – mówił dla portalu „causeur.fr” francuski ekspert ds. islamu i nauczyciel akademicki Christian de Moliner.

Zamiast dalej się oszukiwać lub stosować środki niedopuszczalne w demokracji (re-emigracja, przymusowe wydalenie najbardziej radykalnych jednostek), ustanówmy podwójny system prawa we Francji – domagał się de Moliner.

Według niego historia zna przypadki, kiedy terytorialne oddzielenie dwóch zwaśnionych grup przynosiło pożądane skutki.

Grecja i Turcja wymieniając swoją ludność w 1922 roku zakończyły konflikt, który trwał ponad 100 lat. Cypr odzyskał pokój. Sudan także zakończył swoje wojny domowe godząc się na niepodległość południa kraju – opowiadał.

De Moliner zaznaczył, że we Francji już dawno powstało nieformalne drugie społeczeństwo, które chce kierować się regułami wynikającymi z ich religii co z kolei jest, jak popierdział: „zasadniczo przeciwne liberalnemu konsensusowi, na którym opiera się nasz kraj”.

Mamy terytoria znajdujące się de facto poza kontrolą Republiki. Policja nie chce tam przyjeżdżać, a jeśli już, to tylko na krótko. Czy zobaczymy niebawem armię okupującą przedmieścia, aby przywrócić w nich porządek? W szczytowym momencie „francuska wojna domowa” będzie składała się z zamachów, na które nikt nie zwróci już uwagi, z niekończących się prześladowań policji, z walk o wyzwolenie całych stref z rąk islamistów – zaznaczył.

Ekspert twierdzi, że de facto wyznawcy Mahometa przygotowują się do wojny z Francuzami i chcą wprowadzić swoje porządki, nie bacząc na reguły jakie panują w Republice. Sposobem uniknięcia wewnętrznego konfliktu jest stworzenie odrębnego państwa dla islamistów na terenie Francji!

Rozwiązaniem byłoby stworzenie państwa inspirowanego Algierią i Majottą z XX wieku, czyli zakładające jedno terytorium, jeden rząd, ale dwa narody: Francuzów o zwykłych prawach i muzułmanów ze statusem zawartym w Koranie. Ci ostatni będą mieli jednak prawo do głosowania w wyborach, inaczej niż tubylcy kolonialnej Algierii, ale będą stosowali szariat w życiu codziennym. Nie będą się już zwracać do francuskich sądów w przypadku sporów, ale do kadi, sędziów muzułmańskich. Konflikty między chrześcijanami a muzułmanami pozostaną za to w gestii zwykłych sądów – tłumaczył.

Źródło: wpolityce.pl