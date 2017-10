Gordon Ramsay w ostrych słowach o Brexicie. „Nie mogę się doczekać wyjścia z UE. To będzie kop w d*pę dla przemysłu”

Gordon Ramsay, znany kucharz, popularny głównie przez to, że nie przebiera w słowach, tym razem wypowiedział się na temat Brexitu. Okazuje się, że czeka on z niecierpliwością na wyjście z Unii Europejskiej.

Większość przedsiębiorców z niepokojem patrzy na Brexit i odpływ pracowników – przynajmniej tak podawały media głównego nurtu.

Znany kucharz uważa, że Brexit zmotywuje Brytyjczyków do wzięcia się do roboty.

Skala napływu zagranicznych pracowników do tego kraju potwierdziła w pewnym sensie, jak jesteśmy leniwym narodem – powiedział Ramsey.

Jak dodawał: Jeśli cokolwiek się stanie, to będzie to wielki kop w d*pę dla przemysłu i powrót do dobrych praktyk zawodowych. Dlatego nie tylko z zadowoleniem przyjmuję tę zmianę, ale też myślę, że przyniesie ona znacznie większy nacisk na wyłapywanie rodzimych talentów.

