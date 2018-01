Górski kurort odcięty przez śnieg! Ponad 13 tysięcy turystów uwięzionych. Władze nie wiedzą co robić [FOTO]

Ponad 13 tysięcy turystów zostało odciętych od świata w górskim kurorcie Zermatt w Szwajcarii. W ciągu ostatnich 24 godzin w rejonie ośrodka spadł ponad metr śniegu. Opady skutecznie zablokowały drogi dojazdowe oraz linię kolejki, która łączy Zermatt z resztą kraju. Ogłoszono zagrożenie lawinowe. Władze nie mają na razie pomysłu, jak rozwiązać sytuację.

Zermatt to najpopularniejszy ośrodek narciarski w Szwajcarii. W miasteczku żyje na co dzień ok. 5000 mieszkańców. Jednakże, w czasie sezonu zimowego do górskiego kurortu ściąga nawet 13 tys. ludzi. Turystów przyciąga baśniowa sceneria miasteczka zagubionego pośród szwajcarskich Alp, widok na jedną z najsławniejszych gór na świecie – Matterhorn i przede wszystkim wspaniałe trasy narciarskie.

Osoby, które przybyły do Zermatt mają teraz okazję doświadczyć prawdziwej przygody. Ze względu na duże opady śniegu miasteczko zostało odcięte od reszty kraju. Biały puch zasypał drogi dojazdowe oraz tory kolejki, która dowoziła turystów do kurortu.

Na stronie stacji narciarskiej pojawiło się lakonicznie brzmiące oświadczenie: przyjazdy i odjazdy są aktualnie zawieszone. Ze względu na duże zagrożenie lawinowe władze apelują by wszyscy narciarze i turyści unikali stoków i górskich tras.

Jak dotąd nie ma pomysłu, w jaki sposób poradzić sobie z sytuacją. Ogłoszono, że na miejsce zostanie wysłany patrol lotniczy, który ma zbadać sytuację i potencjalne możliwości odblokowania trasy.

Ludzie zamknięci w kurorcie nie narzekają jednak na swój los. To wszystko jest romantyczne. Nie ma paniki – napisała jedna z turystek.

W całym kantonie Valais panują trudne warunki pogodowe. Zima mocno daje się we znaki zarówno turystom, jak i szwajcarskim mieszkańcom. Władze zalecają szczególną ostrożność.

