Harry już nie do wzięcia! Ogłoszono zaręczyny księcia z 36-letnią aktorką. Wiemy, kiedy będzie ślub [VIDEO]

I jak to bywa, najpierw się spotkali, tylko, że on był księciem, a ona zwykłą dziewczyną, lecz mimo wielu przeszkód miłość znowu zwyciężyła. I tak piąty w kolejności do brytyjskiego tronu książę Harry w końcu się zaręczył się z amerykańską aktorką Meghan Markle – poinformowano dziś w oświadczeniu Clarence House, dworu księcia Walii Karola, ojca przyszłego pana młodego.

Młodszy syn następcy tronu księcia Karola i wnuk królowej Elżbiety II 33-letni Harry zaręczył się z 36-letnią Markle, znaną przede wszystkim z roli prawniczki w amerykańskim serialu „W garniturach” (Suits), w listopadzie.

„Książę Harry poinformował Jej Królewską Mość i innych bliskich członków rodziny. Książę Harry zwrócił się również z prośbą o błogosławieństwo rodziców Pani Markle i je otrzymał” – czytamy w komunikacie.

Z kolei w oświadczeniu Pałacu Buckingham poinformowano, że królowa Elżbieta jest „zachwycona” tą wiadomością.

No cóż, najważniejsze jest jednak szczęście młodych, a królowa-matka musi jeszcze przyjąć do wiadomości, że ślub ma odbyć się wiosną 2018 roku.

Z okazji zaręczyn oświadczenie wydali również rodzice aktorki, Doria Ragland i Thomas Markle.

„Bardzo cieszymy się z powodu (zaręczyn) Meghan i Harry’ego. Nasza córka jest dobrą i kochaną osobą. Przyglądanie się jej związkowi z Harrym, który ma te same cechy, jest dla nas, rodziców, źródłem wielkiej radości. Życzymy im życia pełnego szczęścia” – czytamy w komunikacie.

Para poznała się w lipcu 2016 roku przez wspólnych znajomych.

Kilka miesięcy później książę publicznie przyznał się o łączącej ich relacji, krytykując brytyjskie i światowe media za naruszanie prywatności jego nowej partnerki.

W pierwszych dniach po odkryciu przez dziennikarzy związku księcia z aktorką tabloidy publikowały m.in. rozmowy z członkami jej dalszej rodziny, spekulacje o związku.

Zamieszczano emanujące erotyzmem zdjęcia Markle m.in. z filmowych scen łóżkowych.

Harry i Meghan przeprowadzą się do Kensington Palace w Londynie, gdzie mieszkają już książę William i księżna Kate oraz dwoje ich dzieci.

Jak ocenia Associated Press, Markle – wychowana w Kalifornii aktorka, a także rozwódka – będzie zaskakującym dodatkiem do brytyjskiej rodziny królewskiej.

Jednocześnie agencja podkreśla, że narzeczona brytyjskiego księcia zajmuje się m.in. działalnością humanitarną i na rzecz praw człowieka.

Zobacz księcia Harry’ego i jego narzeczoną Meghan:

It’s official! Prince Harry and Meghan Markle will marry in the spring! pic.twitter.com/nEcug4rCco — Social Life N Sydney (@SocialNSydney) 27 listopada 2017

(PAP)