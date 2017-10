Huragan Ophelia uderzył w Irlandię i wkracza do Wielkiej Brytanii. Niszczycielski wiatr osiąga 180km/h. Są ofiary [VIDEO]

Jedna ofiara śmiertelna, sto dwadzieścia tysięcy domów pozbawiony prądu, 140 odwołanych lotów, zamknięte szkoły i połamane drzewa – oto pierwszy bilans uderzenia huraganu Ophelia na Wyspy Brytyjskie. A ma być jeszcze gorzej!

Dziś rano, około godziny siódmej Ophelia dotarła do brzegów Irlandii. Huragan uderzył w południowo-wschodnią cześć wyspy, w rejonie prowincji Munster. W miastach Cork i Kerry w nawet trzech tysiącach mieszkań nie ma dostępu do prądu.

W całej Irlandii liczba ta wynosi aż 120 tysięcy i wciąż rośnie.

Wiatr wieje ze stałą prędkością 90 kilometrów na godzinę, a na wysepce Fastnet Rock znajdującej się u wybrzeża Irlandii odnotowano rekordowy podmuch – jego prędkość wyniosła aż 148 km/h!

Jak czytamy na profilu Polscy Łowcy Burz w tej chwili ex-huragan uderza w Irlandię. Ciśnienie w oku spadło do około 970 hPa. Na południu kraju notuję się już średni wiatr 100 – 120 km/h.

W porywach osiąga ponad 180 km/h. W związku z tym głębokim niżem, do zachodniej Europy napłynęło bardzo ciepłe powietrze, w wielu miejscach temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza. W Polsce również jest ciepło i słonecznie.

Jeśli jesteście akurat w Irlandii lub macie tam znajomych, dajcie znać jak sytuacja. Oczywiście prosimy śledzić prognozy i ostrzeżenia, które są wydawane na bieżąco z tego kraju i również z Wielkiej Brytanii.

W związku z tym, że Met Eireann (irlandzkie służby meteorologiczne) wydały czerwone, a więc najwyższe, ostrzeżenie dla całej Republiki Irlandii niektóre szkoły, sądy, wyższe uczelnie i urzędy zostały zamknięte.

Burza tropikalna Ophelia dotarła w poniedziałek do południowych wybrzeży Irlandii, powalając drzewa i zrywając linie energetyczne. Fale osiągają wysokość 10 metrów. Władze ostrzegły, że ta najpotężniejsza burza od 50 lat może spowodować ogromne straty i ofiarny śmiertelne.

Zamknięte są szkoły, urzędy, szpitale i sądy. Nie jest dostarczana poczta i nie kursuje transport publiczny.

Według irlandzkiego rządu będzie to najpotężniejsza burza od 1961 roku, kiedy huragan Debbie zabił 11 osób.

