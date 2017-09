Imigranci wnoszą nową „jakość” do niemieckiej demokracji! Posuną się daleko, by nie wygrała nieprzychylna im partia [VIDEO]

W Niemczech ostatni dzień kampanii przed niedzielnymi wyborami do Bundestagu. Tymczasem sfrustrowany imigrant niszczy plakaty prawicowej partii AfD. Do niemieckiej demokracji wchodzi nowa jakość!

Na nagraniu widać jak imigrant ze wściekłością niszczy plakaty prawicowej partii AfD. Mężczyzna doskonale zdaje sobie sprawę, że jego zachowanie jest rejestrowane na kamerze.

Mimo wszystko nie odpuszcza. Konsekwentnie niszczy materiały wyborcze. W między czasie patrzy w kamerę i pokazuje, że fakt rejestracji jego zachowania w ogóle go nie obchodzi.

Takie sytuacje pokazują dużą arogancję ze strony imigrantów, którzy na zachodzie Europy czują się bezkarni. Kiedy chcą wprowadzają swoje barbarzyńskie zasady, a władze nie są w stanie sobie z nimi poradzić.

W Niemczech ostatni dzień kampanii przed niedzielnymi wyborami do Bundestagu. Kanclerz Angela Merkel (CDU) jest oczekiwana w swoim okręgu wyborczym w północno-wschodnich Niemczech, a jej największy rywal Martin Schulz (SPD) – w Akwizgranie.

